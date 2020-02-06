За отстрел лис владимирцам власти готовы доплачивать

Да, уже 22 года во Владимирской области регулярно регистрируют случаи заболевания бешенством. Причем как у диких животных, так и у домашних.

- Число заболевших менялось, был как рост, так и уменьшение случаев бешенства, - рассказал директор департамента ветеринарии Максим Тихонов. - Пик пришелся на 2015 год. Тогда мы фиксировали вирус бешенства 148 раз. В прошлом году было уже только 46 больных животных. Причем 30 из них — это дикие животные. Оставшиеся 16 животных — это домашние коты и собаки. И уже давно у нас не было случаев заражения бешенством среди людей.

Добиться этого удалось разными методами. Один из них снижение популяции лис и енотовидных собак. Они являются главными разносчиками бешенства во всей центральной России. Власти даже с 2016 года стали доплачивать за отстрел этих видов животных.

- Так как у охотников интереса к лисицам и енотовидным собакам нет, мы и пришли к тому, что стали платить за каждое убитое животное по 1200 рублей, - рассказал Максим Тихонов. - Сначала идея не дала результатов. Первые годы нам приносили не более 300 животных в год. Но в 2019 году охотники подстрелили 750 лисиц и енотовидных собак.

Получается 900 тысяч рублей из областного бюджета пошли на эти цели. В департаменте ветеринарии отмечают, что численность популяции от этой акции не уменьшается. Но отстрел позволяет держать ее приблизительно на том же уровне.

- Кроме того, мы проводим вакцинацию среди диких животных, - сказал Максим Тихонов. - В местах, где чаще всего встречается лисы и собаки, выкладывается приманка с вакциной. Что позволяет снизить риски нового всплеска бешенства.

И, конечно, вакцинируют домашних животных. В 2019 году прививку от бешенства сделали 64 тысячам питомцев.