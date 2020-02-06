На "Автоприборе" в этом году обещают открыть 500 дополнительных рабочих мест

"Автоприбор" скорее жив, чем мертв. Такой вывод сделал сити-менеджер Андрей Шохин во время встречи с руководством предприятия. В частности, главный инженер "Автоприбора" Олег Тужилин рассказал, что к осени планируется возобновление производства на площадке "А" - сразу за центральной проходной на улице Большой Нижегородской, 79. Корпус "А" - самый старый на заводской территории, он был построен еще в 1930-е годы. Сейчас он нуждается в реконструкции, восстановлении инженерных сетей и создании современной логистики. Кстати, неплохо бы и привести в порядок территорию вокруг корпуса - там, где когда-то был сквер со скамейками, сейчас посреди заросшего бурьяном пустыря возвышаетсяч стела в честь работников "Автоприбора", погибших в годы Великой Отечественной войны, который нуждается в реставрации.

После того, как корпус и территория будут приведены в порядок, на бывшей научной площадке будут выпускать гофротару - для этого будет создано около 500 рабочих мест. Запуск производства намечен на осень 2020 года.

На основной площадке "Автоприбора" по адресу Большая Нижегородская, 94, производственные линии работают. Полтора года назад завод чуть было не закрылся, но новый инвестор вложил в модернизацию и оборудование около 1,5 миллиарда рублей, и на данный момент на заводе работает тысяча владимирцев. Средняя зарплата - 35 тысяч рублей.

Стелла героям войныФото: Администрация города Владимира

На заводе выпускают 500 наименований автокомпонентов, которые поставляются более чем 150 потребителям, в том числе крупным - «Группа компаний ГАЗ», МАЗ, УАЗ, КамАЗ, GM-АВТОВАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, «Русская механика», предприятия оборонного комплекса, а также белорусские БЕЛАЗ и Минский тракторный завод. Возобновлено производство электродвигателей для систем стеклоочистки легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники, запущена новая покрасочная линия. Также выпускаются «с нуля» изделия из резины, без поставки компонентов иностранного производства.