Владимирский хлебокомбинат вышел на новый уровень

Прошедший год ознаменовался для владимирского предприятия запуском новых линий, выходом на федеральный уровень и многочисленными победами на международных конкурсах

Всегда в числе лучших

Среди разнообразного хлебобулочного ассортимента продукция Владимирского хлебокомбината неизменно выделяется отменным вкусом и высоким качеством. Не случайно который год подряд хлеб, произведенный во Владимире, завоевывает Гран-при престижных международных конкурсов и входит в число ста лучших товаров России. 2019 год не стал исключением: Владимирский хлебокомбинат, отметивший осенью свой, 90-летний юбилей, вновь удостоился множество наград. Практически все сорта хлеба, изготовленные на владимирском предприятии, завоевали заслуженное признание и высокую оценку экспертов. В ушедшем году признания профессионалов и престижных наград удостоился не только Владимирский хлебокомбинат, но и другие структурные подразделения группы компаний DELAVANT. Впервые представленная на престижном международном конкурсе продукция ООО «Владимирский хлеб» удостоилась сразу двух наград – золотой и серебряной медали, а Вязниковский хлебокомбинат завоевал «серебро». Кстати, сами покупатели ценят не только новинки хлебокомбината, но и традиционные сорта. Каждые сутки владимирцы покупают более 90 тонн любимого батона «Дачного» или привычного «Дарницкого».

Олег Омельченко, исполнительный директор АО Владимирский хлебокомбинатФото: Ирина Мальцева

Новые горизонты

Девиз Владимирского хлебокомбината – постоянное развитие. В прошлом году на предприятии запустили новую производственную линию по производству рустикальных хлебов и цех мучных изделий с двумя автоматизированными линиями по производству бараночных и булочных изделий, благодаря чему продукция предприятия доступна жителям всех регионов Центральной России. Внедрение инноваций и постоянное развитие производства позволяют Владимирскому хлебокомбинату успешно представлять свою продукцию - сушки «Челночок» и баранки - в различных федеральных сетях - Х5, «Магнит», «Вкусвилл».

В этом году у Владимирского хлебокомбината большие планы. На предприятии собираются развивать свою сеть булочных и расширять поставку ремесленных хлебов, напоминающих настоящий домашний каравай, испеченный любимой бабушкой в русской печке. В планах запуск автоматической линии производства замороженных мелкоштучных изделий, поставлять которые можно будет в разные уголки страны, установка новой системы охлаждения формовых и батонных линий с автоматической подачей на участок упаковки, благодаря чему свежий хлеб будет попадать в магазины на пять часов быстрее. Также в планах реконструкция погрузочно/разгрузочного участка и реконструкция систем тестоприготовления, мукоподачи и участка формирования заквасок. А в 2022 году на хлебокмобинате планируется создать участок производства хлебов с увеличенным сроком хранения и построить завод по переработке и шоковой заморозке ягод, которые помогут сделать полюбившиеся владимирцам слойки, пирожки и булочки еще вкуснее и полезнее.

- Мы работаем, совершенствуемся, чтобы предложить нашим покупателям свежий, интересный хлеб с частичкой нашей любви, - призналась главный технолог АО «Владимирский хлебокомбинат» Ирина Бурова.

Награждение техника-технолога АО Владимирский хлебокомбината Надежды ЗахаровойФото: Ирина Мальцева

Повод для гордости

На Владимирском хлебокомбинате гордятся не только заслуженным наградами, но и своими сотрудниками, профессионализм которых позволяет предприятию оставаться одним из лидеров хлебопромышленной отрасли.

- Во всех наших достижениях и наградах безусловная заслуга всех работников предприятия: пекарей и тестоводов, технологов и грузчиков, диспетчеров и водителей, инженеров и кладовщиков, представителей других специальностей, - отметил Олег Омельченко, исполнительный директор АО «Владимирский хлебокомбинат».

Высокую квалификацию и преданность делу специалистов предприятия отмечают на самом высоком уровне. По итогам проведения конкурса «100 лучших товаров России» высокую награду – звание «Отличник качества» - получила техник-технолог АО «Владимирский хлебокомбинат» Надежда Захарова, более шестнадцати лет проработавшая на ставшем ей родном предприятии.