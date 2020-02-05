Всех детей, участвующих в «Лыжне России», будет ждать сюрприз

Во Владимире «Лыжня России» из года в год собирает около десяти тысяч участников. Ждут организаторы такое число лыжников и в 2020 году. Самая массовая лыжная гонка года пройдет 8 февраля.

Теплая зима — не помеха

- Из-за особенностей этой зимы мы в конце прошлой недели даже проверяли качество трассы, - рассказал директор спортшколы олимпийского резерва №3 по лыжным гонкам и биатлону Денис Храмов. - Трасса, конечно, не в идеальном состоянии, но учитывая недавние дожди, все совсем неплохо. Даже можно сказать, что в лесу все отлично. Да и в поле наши лыжные траки ехали нормально.

Не боятся организаторы и морозов. На 8 февраля разные синоптики прогнозируют разную температуру, но так или иначе ожидается, что столбик термометра опустится ниже минус десяти. Коек-то пугает и всеми -15!

- «Лыжня России» состоится при любой погоде, - говорит начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Ольга Молева. - Единственное, что может отменить гонку — оттепель и дожди. А так хотелось лишь попросить родителей одеть своих детей потеплее.

Шапочек на всех не хватит

Кстати, о детях. Второй год подряд во Владимире «Лыжня России» пройдет в дополненном формате. По всей стране участники соревнований бегут следующие дистанции: 2, 5 и 10 километров. Однако во Владимире еще в 2019 году решили сделать детский забег. Длина его — один километр. Допускаются к нему дети не старше десяти лет.

- Мы понимаем, что для малышей обидно, если они не получат какую-то награду, - сказал Денис Храмов. - Поэтому всех ребят, которые проедут эту дистанцию, ждет сюрприз. А вот какой, мы пока не скажем. Иначе сюрприза не получится.

Для всех остальных дистанций сюрпризов не планируется. Там победитель получит кубок, призеры - медали. Все остальные — просто удовольствие.

Также каждый участник будет иметь номер. А вот шапочки (которые кстати, в этом году голубые, а не красные, как было раньше) достанутся не всем. На Владимир выделено всего четыре тысячи вязаных атрибутов «Лыжни России».

- И уже две тысячи номеров к 4 февраля мы раздали. Так что, если кому-то очень хочется шапочку, то стоит поторопиться, - сказала Ольга Молева.

Старт гонки назначен на 8 февраля ровно в полдень. Участники будут начинать гонку на лесопарковой территории парка «Дружба».

КСТАТИ

Чтобы зарегистрироваться для участие в «Лыжне России», нужно подать заявку на участие. До 7 февраля включительно регистрация проходит в «СШОР №3» по адресу: улица Верхняя Дуброва, 2а, с 9.30 до 17.00. 8 февраля регимстрация будет проводиться на месте старта в парке «Дружба» с 10 до 12.

Лица до 17 лет включительно допускаются к участию в гонке только при наличии медицинской справки от врача. Участники от 18 лет - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей, что вы сами несёте ответственность за своё здоровье. Также всем участникам необходимо предъявить полис о страховании жизни от несчастных случаев.

КОНКРЕТНО

Расписание стартов гонки "Лыжня России"

12.00 — старт для детей 2010 года рождения и младше на дистанции 1 км.

12.10 — старт «безграничных возможностей» (2 километра).

12.20 — старт на 5 км для юношей и девушек 2002 года рождения и моложе.

12.30 — старт на 10 км для мужчин и женщин 2001 года рождения и старше.