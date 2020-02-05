1% жителей Владимирской области в прошлом году открыли индивидуальный инвестиционный счет

Жители Владимирской области постепенно осваивают новые финансовые инструменты для вложения своих денег. Кроме привычных вкладов в банках (проценты по которым, кстати, в конце января снизились на 0,1-0,5 процентных пункта), владимирцы все охотнее открывают индивидуальные инвестиционные счета - ИИС.

По данным Банка России, представленным владимирским отделением, на конец декабря 2019 года жители Владимирской области открыли 13 368 индивидуальных инвестиционных счетов. Охват населения ИИС составил 0,98% - то есть практически каждый сотый жители региона имеет такой счет. По количеству открытых населением ИИС Владимирская область на 39 месте в России и на седьмом месте в Центральном федеральном округе. Для нашего консервативного региона результат неплохой, например, в финансово продвинутой Москве индивидуальные инвестиционные счета имеет 1,52% населения, в Санкт-Петербурге - 1,35%. Кстати, очень интересен список регионов - лидеров по открытию ИИС, составленный Банком России по данным прошлого года. Больше всего в пересчете на население таких счетов открыто в Магаданской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе - в этих северных территориях их имеют 2% жителей. Соседняя с нами Ивановская область, с которой принято сравнивать наш регион, открыла только 9287 ИИС - 0,92% от населения.

Что же это за зверь такой - индивидуальный инвестиционный счет? Это простой доступ для любого жителя России к биржевым инструментам. Открыть ИИС можно в большинстве крупных банков, представленных во Владимирской области - они предоставляют брокерские услуги. Открывается он бесплатно и за пару дней, не сложнее, чем банковский вклад. Разница в том, что на вклад надо сразу положить хоть какую-то сумму, хоть 10 рублей, а ИИС может стоять "пустой". Но в этом смысла, конечно, немного.

Внеся определенную сумму на инвестиционный счет - это опять же не сложнее, чем положить деньги на обычный счет в банке - на эти деньги потом можно покупать акции, облигации и прочие ценные бумаги. То есть самому становиться инвестором - купить, например, себе акции крупной нефтедобывающей компании и сидеть ждать дивидендов.

Но не просто так сидеть. Все владельцы индивидуальных инвестиционных счетов имеют право на налоговый вычет на ту сумму, которую они внесли на ИИС в прошлом году, но в пределах 400 тысяч рублей. Механизм получения такой же, как при оформления налогового вычета за оплату учебы или покупку квартиры: предоставляете в УФНС справку о доходах и документы из банка об открытии индивидуального инвестиционного счета и внесении на него денег. После положенной проверки, которая длится 3-4 месяца, приходит возврат уплаченного в прошлом году подоходного налога в пределах той суммы, которую вы внесли на ИИС. Если внести 100 тысяч рублей - вернут 13 тысяч, с 200 тысяч возврат составит уже 26 тысяч рублей. Максимальная сумма к возврату - 52 тысячи рублей в год.

Видимо, такой дополнительный доход плюс к прибыли от акций и облигаций вдохновляет все больше жителей Владимирской области - за первое полугодие 2019 года в регионе было открыто 7213 ИИС, а охват составил 0,52% населения. За полгода количество открытых счетов выросло почти вдвое!