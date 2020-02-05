Храм Покрова на Нерли в капельке росы: выставка макрофотографий открылась в Музее природы

С сегодняшнего дня в Музее природы ВСМЗ начинает работу первая персональная фотовыставка Анатолия Плечистого «Как прекрасен микромир!». На ней можно увидеть более 60 работ, выполненных в технике макрофотографии. Анатолий Плечистый запечатлел отраженный в капельке росы храм Покрова на Нерли, а также полеты стрекоз и бабочек, передвижение гусеницы, ползающих по тоненькой палочке муравьишек и плетущих паутину пауков — это нужно увидеть своими глазами.

- Счастье, что есть такие люди, которые могут особенно смотреть на обыкновенное. Мне раньше казалось, что я знаю все о храме Покрова на Нерли: сколько было экскурсий, паломничеств... Но впервые я увидела храм, отражающийся в капельке росы. Такого еще не было, - сказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Друзья—фотографы Анатолия Плечистого, которые оценили работы с профессиональной точки зрения, все удивлялись: «Как он это делает? Надо же столько высидеть в траве, чтобы дождаться стрекозы, пока она сядет на кустик. Да и паукам с муравьями тоже не скажешь, чтобы замерли для фотографии.» Фотохудожник признается: сложности есть и технические, и психологические. Например, тот самый снимок храма Покрова на Нерли он пытался сделать несколько лет (другой бы давно сдался), и получилось: в подходящий момент мастер нащелкал 50 фотографий, а после отобрал лучшую, которая сейчас представлена в Музее природы.

- Лежу я как-то в траве, что уже привычно для фотографов, занимающихся макросъемкой, подходит ко мне мужчина, спрашивает, чего же я там делаю. Говорю ему: «Снимаю макро!» А он мне: «Что это вообще?» Я отвечаю: « Ну, цветочки, жучки, паучки...» То есть люди привыкли видеть фотографов, которые снимают пейзажи, людей, а макросъемку на бытовом уровне не воспринимают. Поэтому, если видите лежащего в траве человека с большим объективом, не мешайте! А вот если уже без объектива, то надо помочь, - рассказал фотограф, член фотоклуба «Владимир» Анатолий Плечистый. - На каждую съемку я беру с собой рабочий рюкзак. Помимо фотоаппарата Sony, в нем лежат два макрообъектива, макровспышка, зеркало, стабилизатор. Еще есть советские объективы «Гелиос», которые также выручали меня при сложной съемке.

- Рюкзак неподъемный, мы пытались его сдвинуть! - отмечали другие фотографы.

По словам Анатолия, мастера часто применяют различные способы, чтобы поймать в кадре того же паука, к примеру, охлаждают. Наш фотограф уверен: это не только нечестно, но и неуважительно к самому себе.

- За творчеством Анатолия Григорьевича я слежу очень давно. Наше знакомство было в рамках областного конкурса, посвященного фотографиям природы. Мы, когда увидели его работы, удивились: «Вот он, наш герой!». Тогда нам нужны были снимки для создания большого фотоальбома. И сейчас, когда мы дарим эти альбомы людям высоких рангов в Москве, они с таким удовольствием смотрят на работы наших владимирских фотохудожников! На самом деле, не каждому дано так видеть мир по ту сторону объектива, - сказала и.о. директора департамента лесного хозяйства Владимирской области Ольга Канищева.

КОНКРЕТНО

Выставка продлится до 12 апреля 2020 года. Время работы: вторник, среда - с 10.00 до 16.00, четверг-воскресенье - с 10.00 до 17.00. Понедельник — выходной.

ОБ АВТОРЕ

Анатолий Плечистый родился в 1963 году. По профессии – инженер-строитель, по призванию – фотограф. Макросъемкой занимается с 2010 года, обычной фотографией — с 2006. Член фотоклуба «Владимир», участник и лауреат разнообразных конкурсов, среди них: «35 AWARDS», «Самая красивая страна» (под патронажем Русского Географического общества), «Дикая природа России-2019» и других.