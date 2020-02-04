Горячая вода во Владимире подорожала на 16,5%

В начале февраля владимирцев ждет неприятный сюрприз в квитанциях за коммуналку: с 1 января в городе резко подорожала горячая вода. Решение об увеличении тарифа было принято департаментом цен и тарифов еще 20 декабря 2019 года, но в отличие от "заморозки" некоторых других тарифов особо, естественно, не рекламировалось.

Судьбоносное решение департамент цен и тарифов принял в пакете с еще 62 другими тарифами, о чем сообщает постановление № 51/14. Если отыскать и посмотреть на этот документ, простой владимирец, не обремененный познаниями в области тарифного регулирования, не поймет ровным счетом ничего. Но добрые люди из департамента цен и тарифов подготовили большую сводную таблицу, в которой указаны и точные тарифы с учетом НДС, и рост по отношению с прошлым годом, и даже тариф на следующее полугодие. Итак, в декабре 2019 года за кубометр горячей воды просили 147,81 рубля, что всего на 1,9% больше, чем в январе прошлого года. А вот с 1 января 2020 года за тот же кубометр попросят уже 172, 16 рубля - рост на 16,5%. С 1 июля 2020 года тариф еще подрастет на 0,6%, за кубометр горячей воды попросят уже 173, 14 рубля. Судя по протоколу заседания правления департамента цен и тарифов, программа с увеличением стоимости горячей воды принята аж на пять лет. То ли еще будет.

Интересны и то, за счет чего вырос тариф. Он состоит из трех компонентов: стоимости холодной воды, стоимости тепловой энергии и количества этой энергии, которая используется для подогрева воды. Так вот, в этом полугодии увеличился именно показатель требуемой для подогрева воды энергии. То есть ни вода, ни тепло не стали дороже по факту. Просто теперь для подогрева воды нужно почему-то сжечь больше газа, хотя законы физики вроде бы не изменились - теплоемкость воды и теплота сгорания газа остались прежними. Летнее увеличение стоимости горячей воды связано с планируемым подорожанием холодой воды: остальные составляющие тарифа не изменятся.