Алина Загитова выступила на льду озера в Доброграде

1 февраля на замерзшем озере в Доброграде прошло «Ледовое шоу олимпийских чемпионов» под творческим руководством двукратного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой. В этом году звездами шоу стали призеры чемпионата Европы по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. В конце вечера на лед вышла Алина Загитова, которая представила показательный номер в роли Лары Крофт.

С ним олимпийская чемпионка 2018 года выступала в Японии, Оберстдорфе, Хельсинки, а теперь привезла его во Владимирскую область. Алина Загитова начала прокат медленно, а потом собрала распущенные волосы, сняла черную косуху и дала зрителям жару: скорость, четкие движения под ритм песни «Survivor» и два прыжка - зубцовые лутц и флип.

Ведущие шоу - Ирина Слуцкая и Марат БашаровФото: Валерия ПРОНИНА

Шоу с сильнейшими фигуристами страны впервые состоялось на озере Доброграда в 2018 году. Тогда выступали 17 спортсменов, включая Ирину Слуцкую, Евгения Плющенко, Аделину Сотникову. В 2019 году присоединились Татьяна Навка и Алексей Ягудин.

- В первый год мы столкнулись с тем, что по всему льду образовывались трещины. Но службы, которые подготавливали лед, справились с этой проблемой. Сейчас все продумано до мелочей: слои горячей и холодной воды льют на протяжении месяца до начала шоу. Толщина льда на озере достигает 50 сантиметров, и его качество ничем не уступает обычному — можно делать сложнейшие прыжки и парные элементы, - рассказала Ирина Слуцкая. - Стараемся собирать команду спортсменов, которых хотят видеть зрители.Не совсем просто взять действующих фигуристов. Нам повезло, что сейчас закончился чемпионат Европы, и мы хотим поблагодарить ребят за участие, а Федерацию фигурного катания на коньках России - за разрешение им выступить. Это шоу закончится, и мы сразу же начнем разрабатывать концепцию следующего.

На открытом воздухе, как отметили фигуристы, выступать сложнее. Евгения Тарасова и Владимир Морозов признаются, что в 2019 году катались на замерзшем Байкале. Но из-за огромных трещин не все элементы поддавались выполнению. Зато у нас, в Доброграде, получилось все: премьера номера Евгении и Владимира вызвала восторг у зрителей.

Евгения Тарасова и Владимир МорозовФото: Валерия ПРОНИНА

Другая пара — Александра Степанова и Иван Букин — решила показать номер, с которым выступала на чемпионате Европы. Танец о любви принес нашим фигуристам бронзовую медаль.

- Действующие спортсмены ограничены во времени, не всегда есть возможность придумать новый номер. Совсем недавно мы приехали с чемпионата Европы и подумали, что выступление под песню «Внеорбитные» Юлианны Карауловой придется по душе и владимирским зрителям, - рассказала Александра Степанова.

Александра Степанова и Иван БукинФото: Валерия ПРОНИНА

Билеты раскупили с такой скоростью, что в этот же день пришлось делать еще одно шоу. Таким образом, первое шоу посетило 2800 человек, второе — 1500.

- Мы приехали из Мурома, особенно ждали выступление Алины Загитовой. Хотелось посмотреть на ее номер своими глазами, а не по телевизору. Мурашки, конечно, были. Вообще, все выступления фигуристов — это восторг: одни растрогали, а другие просто заставили открыть рты. Например, воздушная гимнастка, летящая надо льдом, или же номер Елены Йованович и Нодара Майсурадзе! Он брал ее за ногу и крутил вниз головой! Надеемся, что в следующем году шоу состоится, и мы вновь увидим захватывающие номера наших чемпионов, которыми гордится вся страна, - сказала зрительница Ольга.

Елена Йованович и Нодар МайсурадзеФото: Валерия ПРОНИНА

Мужской дуэтФото: Валерия ПРОНИНА

В один день состоялось два шоуФото: Валерия ПРОНИНА