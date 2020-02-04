Владимир на коньках: в "пушке" ежедневно и бесплатно, на "Лыбеди" по выходным за деньги

В минувшие выходные во Владимире открылось два муниципальных катка. Еще один - в Центральном парке - работает уже пару недель, а в "Дружбе" ледовую площадку пока не залили, хотя, возможно, сделают это в ближайшее время - до конца недели во Владимире обещают морозную погоду, самое время вставать на лыжи и коньки.

Каток на бульваре Пушкина в этом сезоне можно назвать "многострадальным". Страдал он от погоды - в декабре о каком-либо льде и речи не шло, и даже не потому, что на улице была плюсовая температура, а из-за отсутствия снега. Для заливки льда нужна "снежная подушка" не меньше 15 сантиметров толщиной, а где же ее было взять в декабре? В начале января снег выпал, каток к концу новогодних каникул залили, но проработал он три дня, после чего растаял.

Для детей до 7 лет на Лыбеди вход бесплатныйФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

И вот наконец погода позволила залить нормальный лед на Пушкинском бульваре. Каток, как и в прошлые годы, соорудили вдоль аллей, ведущих к памятнику князю Владимиру. Залили и длинные дорожки вдоль бульвара, и короткие поперечные. Между ними сохранился неубранный снег - там, где летом газоны под деревьями. Это оказалось удобно для родителей с маленькими детьми - малышей, плохо стоящих на коньках, удобно выпускать как раз на эти короткие поперечные дорожки, где они могут делать первые шаги в катании, держась за руки родителей. При этом сами родители даже не должны надевать коньки, снежные "островки" позволяют спокойно ходить по катку, не мешая конькобежцам. А для тех, кто стоит на коньках уверенно, хочет разогнаться до хорошей скорости и попробовать себя в элементах фигурного катания, есть длинные дорожки, где можно развить хорошую скорость и крутиться, никому не мешая. Правда, дорожки не широкие, но и народу в эти выходные было пока немного, так что места всем хватало. Вечером на катке включают новогоднюю иллюминацию, катание становится более романтичным, но и народу будет больше.

Здесь удобно учить кататься детейФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Вход на каток со своими коньками бесплатный для всех. Есть прокат коньков - 150 рублей вне зависимости от времени. За коньки нужно будет оставить залог 1500 рублей наличными, документы не принимаются. Работает переодевалка в палатке (бесплатно) и камера хранения (50 рублей). Около входа на каток стоит машина-кафетерий, где можно выпить горячего чаю и кофе.

Второй каток, тоже заработавший с 1 февраля, залит на стадионе "Лыбедь". Это совсем другой тип катания. Там залиты не дорожки, а футбольный стадион размером 104 на 69 метров, при взгляде со стороны - реально здоровенная ледовая площадка. Соответственно, каток вместит куда больше народу, и можно будет хоть гонять на скорость, хоть кататься шеренгой, держась за руки. И вообще, ощущение от открытого пространства совсем другое.

Но этот каток - с платным входом. Дети до 7 лет катаются бесплатно, но посещать каток могут только в сопровождении взрослого. При этом взрослый сопровождающий должен купить входной билет в любом случае, даже если он сам без коньков. Дети старше 7 лет платят за вход столько же, сколько и взрослые - 150 рублей. Время катания не ограничено. Есть прокат коньков - 50 рублей в час, и услуги гардероба - 50 рублей.

На Лыбеди огромное пространство для катанияФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Чисто теоретически выйти на лед на своих коньках можно и бесплатно - стадион огромный, никакой охраны нет, и перелезть через сиденья к ледовой арене ничего не стоит. Однако это будет считаться нарушением правил, и нарушителя могут попросить или заплатить, или покинуть каток. Кстати, "Лыбедь" единственный муниципальный каток, где берут деньги именно за выход на лед.

КОНКРЕТНО

Время работы катков

На Пушкинском бульваре - по будням с 16.00 до 22.00, по выходным с 11.00 до 22.00, технический перерыв на чистку льда с 16.00 до 17.00.

Каток "Лыбедь" - по выходным с 11.00 до 15.00 и с 17.00 до 21.00, с 15.00 до 17.00 - перерыв на чистку льда.