Владимирцам рассказали о мороженом с научной точки зрения

На прошлой неделе в кофейном баре "План Б" прошло научно-популярное ток-шоу "Научный холодильник". Это просветительская акция, которую регулярно организует владимирский Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ). Темой очередного "Научного холодильника" стало то, чего владимирцам так не хватало все два месяца зимы - снег.

Что такое "снежинка Коха"

Не надо пугаться, "снежинка Коха", в отличие от палочки Коха, совершенно не заразная, а даже очень красивая. Физик Антон Бурцев из Института проблем лазерных и информационных технологий РАН рассказал залу, почему снежинки бывают таких необычных форм - то игольчатые, то квадратные, и, конечно, в основном классические - звездочки. Оказывается, в научной терминологии такая шестиконечная разветвленная форма называется "фрактал" - самоподобное повторяющееся множество. Шестигранными снежинки получаются потому, что именно такая форма заложена в структуре молекулы воды, которая состоит их двух атомов водорода и одного - кислорода, и при кристаллизации порождает шестигранники. Так что все правильные снежинки, сформировавшиеся в идеальных условиях, будут "наращивать" на себе все более мелкие шестигранники, вот и получится такая чудесная звездочка. Это и есть "снежинка Коха" - многоветвистые шестигранники, нарощенные друг на друге. Название дано в честь шведского математика Хельге фон Коха, который в начале 20 века впервые нарисовал непрерывную линию, к которой нельзя провести касательную ни в одной точке - это, по сути, и есть снежинка. Если же при формировании снежинки на нее действовали ветер, пыль, другие помехи - то снежинки получаются неправильные: то иголки, то треугольники, то квадратики. Это мы, кстати, видим и при формировании изморози на окнах - узоры в виде ветвей, завитушек, листьев получаются потому, что на стекле есть мельчайшие дефекты.

Почему неправильно говорить "простыл на морозе"

Вторая часть "Научного холодильника" была посвящена самым распространенным мифам, связанным со снегом и холодом.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Вторая часть "Научного холодильника" была посвящена самым распространенным мифам, связанным со снегом и холодом. Медики Алёна Осипова и Дмитрий Нечитайло развеяли десять самых популярных заблуждений. Вот три основных:

1. "Если недостаточно тепло одеваться - простудишься". На самом деле вирусы, которые вызывают ОРВИ, действительно легче размножаются в тех клетках тела, которые подвергаются холоду, поэтому вдыхание холодного воздуха с вирусами действительно способствует заболеванию. А вот укутываться в теплые шарфы от простуды не спасет.

2. "Надень шапку, а то простудишься". На самом деле голова теряет ничуть не больше тепла, чем другие части тела, больше всего теплоотдача у ног. Так что правильнее говорить "держи голову в холоде, а ноги в тепле".

3. "От мороженого заболит горло". Нет, от мороженого можно получить проблемы, только если заглотить его целиком, и то не с горлом, а с желудком. Для горла, наоборот, регулярное употребление мороженого - своеобразная "закалка", делающая его устойчивым к вирусам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Самая вкусная часть "Научного холодильника" всегда последняя, дегустация. На этот раз управляющий кофейного бара «План Б» Дмитрий Баринов рассказал про мороженое и дал мастер-класс по его приготовлению. Мороженому более пяти тысяч лет, первым мороженым было молочное - по сути, просто замороженное молоко. Затем технологии совершенствовались, и самым лучшим, по мнению Дмитрия, стало знаменитое советское мороженое.

По версии Дмитрия, в 1930-е годы Анастас Микоян привез рецепт мороженого из поездки по США. Советские технологи его улучшили, и советское мороженое стало лучшим в мире - в Европу ежегодно отправляли 2000 тонн. ГОСТ по его производству содержал 100 пунктов, и кто не соблюдал хоть один, того ждала печальная судьба. С тех пор многое изменилось, теперь в Россию завозят около 40 тысяч тонн мороженого в год, найти мороженое по советскому ГОСТу непросто, но возможно.

КОНКРЕТНО

Ток-шоу "Научный холодильник" проводится ИЦАЭ примерно раз в месяц. Тема каждого шоу включает "вкусную" составляющую. Расписание можно найти на сайте ИЦАЭ vladimir.myatom.ru.