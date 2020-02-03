В мэрии обещают очистить тротуары от снежной каши к среде

3 февраля с утра Владимир "поплыл". Горожане, отправившись на работу или учебу, столкнулись с тем, что из-за плюсовой температуры на всех дорогах образовалось что-то среднее между снегом и водой. В лучше случае это было просто снежной кашей, в худшем — лужами воды.

- Причем самое противное в том, что эти лужи образовались под снегом. То есть пока не наступишь, не поймешь, что ты сейчас промокнешь, - пожаловались нам жители областного центра по телефону.

При этом дворников с лопатами - тех, кого в мэрии называют "работниками ручной уборки", с утра на тротуарах не наблюдалось, хотя машины чистили дороги исправно. Некоторые центральные улицы не были убраны от снежной каши даже к обеду. Например, проспект Ленина до самого полудня не ощутил на себе ни скрежета ковша снегоуборочных машин, ни шарканья лопаты дворника.

- До проспекта Ленина Центр управления городскими дорогами доберется после обеда, - пообещали нам в мэрии. - С утра приоритет был отдан проезжей части городских дорог. Теперь в ЦУГД сконцентрируются на тротуарах. И к среде мы их точно очистим от каши.

К среде - это, конечно, неплохо. Но уже утром во вторник синоптики обещают похолодание, столбик термометра опустится ниже нуля. И если сейчас не убрать снежную кашу, то она превратится в ледовую корку. А дальше падения, травмпункт, закрытый перелом, больничный…

Кстати, обещания мэрии, конечно, внушают оптимизм. Но еще не факт, что городские коммунальные службы справятся с поставленной задачей. На прошлой неделе, 29 января, после сильного снегопада тоже обещали быстро почистить тротуары. Однако к вечеру даже центральные улицы оставались под грязным размазанным снегом. Посмотрим, как будет в этот раз.

Так выглядел центр владимира после прошлого снегопадаФото: Алексей СУХОВ

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вы видите, что дороги во Владимире плохо убраны или не убраны вовсе, звоните либо в городское управление ЖКХ, либо в областную жилищную инспекцию. То же самое касается и плохой уборки во дворах.

Управление ЖКХ — 05, 53-18-98.

Жилищная инспекция Владимирской области — 32-60-13.