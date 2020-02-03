2020-02-03T09:43:09+03:00
Общество

132 кило наркотиков и 414 подростковых преступлений: владимирская полиция подвела итоги 2019 года

В минувшем году зарегистрировали меньше убийств, разбоев и грабежей
Валерия ПРОНИНА
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АрестАрестФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уровень преступности в 2019 году по сравнению с прошлым годом снизился почти на 3%: с 17263 до 16787 преступлений. Уменьшилось количество убийств, разбоев, грабежей и квартирных краж. Но все больше мошенничеств: если несколько лет назад воры обчищали карманы в общественном транспорте, то сейчас представляются сотрудниками банков и просят сообщить номер карты. А жители, растерявшись, говорят даже пин-код, потому что боятся блокировки карты.

«Наигралась» на 600 тысяч

Так, в прошлом году на территории области зарегистрировали 1090 краж электронных денег и 1899 мошенничеств, совершенных с использованием мобильной связи, банковских карт и компьютерной техники. Это больше на 9%, чем в 2018 году.

- Контактные виды мошенничества, когда приходят под видом газовщиков или социальных работников, расследуются и раскрываются легче. Да и сами жители помогают, когда рассказывают о подозрительных «ходоках». Там, где прямого контакта преступника и жертвы нет, найти мошенников сложнее. Но мы понимаем, как действует эта система, нарабатываем методики, усиливаем это направление работы. Думаю, что в 2020 году борьба с мошенниками станет более результативной, - рассказал Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области.

За минувший год доверчивым людям предлагали и купить лекарства, и поиграть в беспроигрышную лотерею, и поставить новые счетчики. Одна так «наигралась», что перевела преступникам за пару месяцев 600 тысяч рублей.

Замначальника УМВД России по Владимирской области Фото: Валерия ПРОНИНА

Замначальника УМВД России по Владимирской областиФото: Валерия ПРОНИНА

7 наркопритонов и 1 лаборатория

Еще одной из главных проблем являются наркотики. Наркопритоны и лаборатории в нашем регионе организуют в основном граждане ближнего зарубежья. За 2019 год полицейские изъяли из оборота 132 килограмма наркотических средств и прикрыли 7 наркопритонов и 1 лабораторию. К уголовной ответственности по статье 228 привлекли 445 человек.

- Не только граждане Российской Федерации вовлечены в это, но и граждане ближнего зарубежья - они оказывают воздействие на своих посыльных, которые сюда приезжают и это закручивают. В статистической отчетности смертность от передозировок сократилась, это, конечно, положительный аспект, но наркотизация общества продолжает иметь место, - подчеркнул Валерия Саржин.

Воруют спиртное, еду и ограды на кладбищах

Показатели подростковой преступности по-прежнему остаются высокими. В прошлом году дети совершили 414 преступлений, 383 уже расследованы.

- Дети от 11 лет и старше хотят любыми способами что-то заработать. Им нужны карманные деньги. Они воруют и металл, и продукты. В крупных магазинах-сетевиках несовершеннолетние берут не только еду, но и спиртное, - рассказывал полковник полиции. - Были хулиганства на кладбищах. Люди совершенно разных возрастов разбирали ограды и другие металлические предметы. Сдавали в пункты приема, а потом, когда родственники приходили на могилу и видели, что ограды нет, обращались в полицию. Много таких случаев было в Судогодском районе.

69 погибло по вине пьяных водителей

В минувшем году во Владимирской области зарегистрировано свыше 2300 ДТП с пострадавшими. 261 человек погиб, из них 69 - по вине пьяных водителей. На 4,5 % увеличилось количество аварий с несовершеннолетними: за 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 277 автопроисшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 8 детей погибли.

- Это наша беда. Стараемся каждый случай ДТП рассматривать, спрогнозировать невозможно. Но есть определенный комплекс мероприятий. Это, например, работа с комиссией администрации по регулированию движения, выставлению знаков, рекомендаций, - говорит замначальника УМВД.

КОНКРЕТНО

Отмечается улучшение обстановки в общественных местах и на улицах. Количество преступлений сократилось с 5348 до 5153. Также выявлено 808 преступлений экономической направленности, найден 481 человек, пропавший без вести, пресечено почти 100 тысяч административных правонарушений, включая распитие алкоголя в общественных местах и мелкие хулиганства. В целом в 2019 году сотрудники УМВД раскрыли 85% преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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