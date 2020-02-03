Почему в маленьком патриархальном Владимире строят такие высокие дома

Все российские города стремятся вверх не хуже готических храмов средневековья: то тут, то там возводятся новые микрорайоны, высотой 16-18 этажей. Не отстает и Владимир. По данным аналитики портала Domofond, областной центр уверено занял третье место по медианной высоте новостроек в ЦФО, обогнав такие крупные города, как Нижний Новгород или Ярославль. Усредненная высотка во Владимире последних лет — 17-этажный муравейник. При этом выше дома строят лишь в ближнем Подмосковье и Рязани.

Тридцать лет назад Владимир наоборот был одним из самых низких городов страны. Почему в маленьком патриархальном городе с тысячелетней историей выросли такие махины? Причины мы искали вместе с известным урбанистом, инженером-исследователем Института проблем информатики РАН Виктором Волчеком и владимирским архитектором Анастасией Егоровой.

- Главная причина — человеческая жадность, - резюмирует Виктор Волчек. - Такой у нас город.

К такому же выводу приходит и архитектор Анастасия Егорова. Правда в разговоре с «КП-Владимир» она сообщила, что в том же Нижнем Новгороде или Рязани строят выше, чем во Владимире.

- Застройщики хотят получить максимальную прибыть от земельного участка, - рассказывает архитектор Анастасия Егорова. - Естественно, они строят максимальное количество разрешенных этажей. Этажнось зависит от степени удаления от центра города, она регламентируется в ГПЗУ. В других городах все хуже, там нет таких внутренних документов [которые регламентируют высоту застройки].

Отдельно Анастасия Егорова пояснила, что построить здание выше 18 этажей во Владимире не получится. Беда в том, что в городе сейчас нет пожарной лестницы, способной работать выше этого предела.

- На самом деле этажность во Владимире строго регламентируется наличием пожарной техники, - поясняет архитектор Анастасия Егорова. - В свое время застройщики сами купили пожарную лестницу высотой в 18 этажей, после этого было разрешено строить такие высотные здания.

Абсолютное зло или физическая необходимость?

Урбанист Виктор Волчек высотные дома абсолютным злом современного города не считает. Даже в этой проблеме он видит положительные стороны.

- Я вообще оптимист, потому на эту проблему можно посмотреть с двух точек зрения, - поясняет Виктор Волчек. - С точки зрения пессимиста, город теряет архитектурный вид. У нас город холмистый, из-за высоток теряются виды. С точки зрения оптимиста - в городе сохраняются земли для будущего развития.

Проблема высотного строительства по мнению Виктора Волчека находится куда глубже, чем просто факт существовать больших некрасивых домов. По словам убраниста, высотные спальники изжили себя как класс современного жилья.

- Проблема не высотках, а в том, как они строятся и насколько портят облик города. Владимирские высотки однозначно портят вид города. По сути дела, у нас строят спальные районы — много квартир на ограниченном пространстве. Утром должен в спальный район должен приехать автобус и забрать всех на заводскую проходную. Вечером они должны пройти через ту же проходную и вернуться домой. Это называется индустриальным обществом. Но сейчас я не представляю, где у нас проходят десятки тысяч людей через проходную, в спальные районы не приезжают вереницы автобусов. Поэтому сама форма жилья должна быть другой. Застройка должна быть не спальной, а именно квартальной. Это когда в вашем квартале находится все, что нужно: вы там работаете, живете, там же парки, велодорожки, больницы, школы. Такая застройка, как правило, невысокая. Правда, у квартала может быть какая-либо высотная архитектурная доминанта. Другое дело, если город перенаселен. Тогда выхода нет. Но у нас продолжают строить спальные районы. То есть мы, как город, перешли в новую ступень развития, заводам уже не нужно столько людей, жители перестраиваются на работу в сфере услуг. Но дома мы продолжаем строить для другого общества, как в СССР. Это — главная градостроительная ошибка.

Архитектор Анастасия Егорова ничего положительного в высотных домах не видит.

- С точки зрения проектировщика и эксплуататора, высотное строительство не приемлемо, - поясняет Анастасия Егорова. - Оно не считается комфортным для жилья. Множество исследований говорят о том, что наиболее комфортное жилье — средне — и малоэтажное при наличии приусадебных земельных участков. А высотное строительство, конечно, создает менее комфортную среду.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Несмотря на поиски положительных сторон высотного строительства во Владимире, урбанист Виктор Волчек считает, что новостройки во Владимире возводят гораздо хуже, чем в других городах страны.

- Я много поездил по городам России, - рассказывает Виктор Волчек — Самые плохие новостройки, которые я видел — во Владимире. Нигде такое плохое жилье не строят. То есть, несмотря на то, что концепция строительства спальных районов морально устарела, мы строим еще хуже, чем в других городах. Та же Рязань. Хоть там и было немало проблем, но сейчас городе гораздо более современное жилье, чем во Владимире. У нас банальные прозрачные входные группы — это редкость, у них все таки они присутствуют. Здесь же куцые детские площадки, которые располагают прямо на парковке, все закатывается в асфальт.

КСТАТИ

О негуманности высотной застройки задумывались еще советские проектировщики 1960-ых годов. Один из известнейших архитекторов того времени, автор проекта экспериментального жилого комплекса «Лебедь» (1965-1973) Андрей Меерсон в 1966 году так говорил о новых высотных микрорайонах:

«При полной обеспеченности всем необходимым обслуживанием этим микрорайонам все же чего-то не хватает... Человеку нужны такие места, где бы он мог помечтать, с которыми могли бы быть связаны дорогие ему воспоминания... А где может назначить свидание девушке молодой человек Черемушек, Медведкова, Дегунина?»

«Произнося такие, казалось бы, безобидные слова, Андрей Меерсон на самом деле покушался на генеральную линию партии», - говорит в своей книге «Москва: Архитектура советского модернизма 1955-1991» известный российский исследователь архитекторы Анна Броновицкая.