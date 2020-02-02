Закон о "Зеленом поясе" вокруг Владимира опять не приняли

Закон о создании вокруг Владимира лесопаркового зеленого пояса в первом чтении приняли еще в декабре, а на январском заседании вынесли на второе чтение с парой поправок. Из первоначальной зоны хотели исключить несколько земельных участков по разным причинам. Где-то на земле уже что-то построено, где-то не удалось получить кадастровые сведения по земле. В итоге два участка в Юрьевце, один участок в микрорайоне Юрьевец-2, девять участков в Лунево, участок на выезде из Владимира в месте пересечения с трассой М-7 было решено не включать в «зеленый пояс».

Зато планируется оставить все парки города Владимира, хотя власти областного центра и просили исключить их из новой зоны. Общая площадь обсуждаемого зеленого пояса в итоге во второй редакции составила 107 605 квадратных метров и увеличилась почти на 2 тысячи квадратных метров.

Но закон опять не приняли. Депутаты оппозиционных фракций почему-то не смогли нормально познакомиться с проектом закона и просили дать им время, чтобы понять, что вообще предлагают сделать экологическим щитом Владимира. А еще ЗС до сих пор не смогло получить мнение областной администрации о тех земельных участках, которые планируется включить в пояс. Как объяснил вице-губернатор по внутренней политике Геннадий Моховиков, они не могут давать рекомендации, не видя постановления закона, а они получили лишь списки земель.

- Хорошо мы пришлем вам еще и проект закона, - сказал председатель ЗС Владимир Киселев. - Но хотелось бы узнать, когда вы уже дадите ответ.

- Постараемся в самое ближайшее время, - ответил Моховиков.

- Этот вопрос находится на контроле в Генеральной прокуратуре, и если мы не примем его, то нам грозят санкции, - напомним спикер Владимир Киселёв.

В итоге проект отложили до следующего заседания ЗС.

КСТАТИ

Зеленый пояс накладывает серьезные ограничения на возможность использования участков, которые в него вошли. Но есть и другая сторона - у парков режим охраны более строгий, чем у лесопаркового зеленого пояса. Не поставит ли изменение статуса под угрозу парки?

- Разница пусть и есть, но она небольшая, - заметил на это депутат Дмитрий Рожков, являющийся одним из авторов законопроекта. - На данный момент в парках возможно строительство, но незначительное. Никакого жилья и торговых центров там построить нельзя. Возможно лишь стройка объектов спорта, культуры, трубопроводов и небольших объектов торговли, таких как киоски.