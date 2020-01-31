2020-01-30T17:53:30+03:00
Общество

Во Владимирской области стало больше лесов и меньше «черных лесорубов"

Восстановить все вырубленные деревья обещают через четыре года
Ирина Мальцева
Поделиться:
Заповедные леса...Заповедные леса...Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

В ближайшие годы Владимирская область обещает прирасти лесами и зазеленеть. За прошлый год в регионе посадили 5400 гектаров деревьев вместо планируемых пяти тысяч. В этом году запланировано посадить еще пять тысяч гектаров, причем сажать сосны и ели будут не только в лесной зоне, но и в городах и пригородах. Потратят на это 49 миллионов рублей из федерального бюджета. А полностью восстановить все вырубленные леса в областной администрации готовятся до 2024 года.

... где реки и озера... Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

... где реки и озера...Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Тонна семян за 2 миллиона рублей

- Если вырубается какая-то лесосека, то арендаторы сразу выкорчевывают корни и готовят почву для посадок. Но год в год это не получается: один год рубят, потом подготавливают почву, только потом идет лесовосстановление - сами посадки. После посадки за сеянцами ухаживают на протяжении пяти лет, мы контролируем эти работы. В некоторых случаях обязуем арендаторов подсаживать растения дополнительно. Когда леса сгорели - ситуация другая, это целые завалы деревьев, которые необходимо распиливать, вывозить. Эта работа иногда растягивается на годы, - отметила Ольга Канищева, и.о. директора департамента лесного хозяйства.

Для будущих лесов областная администрация активно закупает семена. В прошлом году в Костроме приобрели 800 кг семян сосны и ели, в этом собираются купить тонну, потратив на это два миллиона рублей. Впрочем, на этом усилия по пополнению семенного фонда не заканчиваются. Починили не работавшую несколько лет шишкосушилку, с помощью которой планируется заготавливать семена самостоятельно, а сэкономленные деньги тратить, например, на технику. Уже обработано 27 тонн шишек – из них получилось 200 килограмм семян.

... и много грибов Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

... и много грибовФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

ВСМ "Москва-Казань" уничтожит 200 гектаров леса

Вырубать сосны и ели тоже будут. По плану, каждый год разрешается вырубить не более 2,2 миллионов кубометров древесины. Но это только те деревья, что разрешается срубить по закону. «Черные лесорубы» тоже уничтожают леса, правда, за последний год их стало меньше: в 2019 году на 152 незаконных рубках вырубили 5,5 тысяч кубометров леса, а в 2018 году на 142 рубках - 8 тысяч кубов. Пострадают деревья и из-за строительства высокоскоростной магистрали «Москва - Казань». По предварительным оценкам специалистов, ради трассы придется «снести» около двухсот гектаров леса.

Готовятся в регионе и к лесным пожарам, а для этого обновляют технику «Владлесхоза», большая часть которой была закуплена еще в 80-90 годах прошлого века. Для защиты от лесных пожаров в прошлом году приобрели три пожарных автоцистерны, девять тракторов «Беларусь», две «Нивы» и один УАЗ «Фермер» - для патрулирования. В этом году на пополнение автопарка, помогающего защитить леса от огня, выделят еще на 15,8 миллионов. Кстати, по-прежнему самая необходимая техника при лесных пожарах - трактора и плуги, с помощью которых проводят опашку полыхающих участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я вам здесь больше гадить не дам»: Кто и зачем покупает развалины дворянских усадеб
Вы не поверите, но есть странные такие люди (бывший министр культуры Мединский назвал их «сумасшедшими романтиками»), которые выкупают заброшенные, загаженные и полуразрушенные хоромы
Геннадий Онищенко - в эфире Радио «Комсомольская правда»: Все дыхательные пути должны быть перекрыты. Тогда коронавирус не пройдет
Об этом и многом другом экс-главсанврач России, а ныне - депутат Госдумы рассказал нашим радиоведущим Надане Фридрихсон, Александру Гамову и Сергею Мардану
Новости 24
Заместителя главврача владимирской больницы Красного креста задержали
В Петушках многодетная мать и еще три человека умерли после употребления «незамерзайки»
Во Владимире начнут строить развязку между улицами Чапаева и Василисина
В Петушинском районе мужчина задушил свою мать
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
В Коврове сгорела половина дома
В Вязниках стартовал патриотический киномарафон "Лента памяти"
В Муромской городской больнице №3 завершён первый этап ремонта поликлиник
Многодетным семья с детьми-инвалидами во Владимирской области разрешили получать земельные участки бесплатно, независимо от условий
Во владимирской колонии №2 заключенных пытались вовлечь в террористическую организацию
Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Фёдора Бондарчука
Во Владимирской области заработает мобильный сервис "Социальный навигатор"
Крупная сеть магазинов во Владимирской области рискует завезти в регион опасных насекомых
Во Владимире пьяный папаша напал на фельдшеров скорой помощи
Гороховчанин сдал в ломбард телефон друга, пока тот спал
Экс-директора "Автоприбора" Алексея Мельникова снова отправили под домашний арест
Почему снежинки симметричные? Владимирцам расскажут на "Научном холодильнике"
Александровец лег в больницу и лишился техники
В Суздале экс-начальница почтовой связи обвиняется в воровстве
Во Владимире иностранец забил знакомого до смерти
Предприниматель в Александрове заплатил двести тысяч за сорняки
76 рабочих продолжают убирать снег во Владимире
Восемь владимирцев, которые приехали из Китая, - под наблюдением Роспотребнадзора
Прокурор Владимирской области встретился с александровцами и обсудил свалку
Владимирская мэрия получает по 50 жалоб в день на вывоз мусора