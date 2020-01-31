Во Владимирской области стало больше лесов и меньше «черных лесорубов"

В ближайшие годы Владимирская область обещает прирасти лесами и зазеленеть. За прошлый год в регионе посадили 5400 гектаров деревьев вместо планируемых пяти тысяч. В этом году запланировано посадить еще пять тысяч гектаров, причем сажать сосны и ели будут не только в лесной зоне, но и в городах и пригородах. Потратят на это 49 миллионов рублей из федерального бюджета. А полностью восстановить все вырубленные леса в областной администрации готовятся до 2024 года.

... где реки и озера...Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Тонна семян за 2 миллиона рублей

- Если вырубается какая-то лесосека, то арендаторы сразу выкорчевывают корни и готовят почву для посадок. Но год в год это не получается: один год рубят, потом подготавливают почву, только потом идет лесовосстановление - сами посадки. После посадки за сеянцами ухаживают на протяжении пяти лет, мы контролируем эти работы. В некоторых случаях обязуем арендаторов подсаживать растения дополнительно. Когда леса сгорели - ситуация другая, это целые завалы деревьев, которые необходимо распиливать, вывозить. Эта работа иногда растягивается на годы, - отметила Ольга Канищева, и.о. директора департамента лесного хозяйства.

Для будущих лесов областная администрация активно закупает семена. В прошлом году в Костроме приобрели 800 кг семян сосны и ели, в этом собираются купить тонну, потратив на это два миллиона рублей. Впрочем, на этом усилия по пополнению семенного фонда не заканчиваются. Починили не работавшую несколько лет шишкосушилку, с помощью которой планируется заготавливать семена самостоятельно, а сэкономленные деньги тратить, например, на технику. Уже обработано 27 тонн шишек – из них получилось 200 килограмм семян.

... и много грибовФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

ВСМ "Москва-Казань" уничтожит 200 гектаров леса

Вырубать сосны и ели тоже будут. По плану, каждый год разрешается вырубить не более 2,2 миллионов кубометров древесины. Но это только те деревья, что разрешается срубить по закону. «Черные лесорубы» тоже уничтожают леса, правда, за последний год их стало меньше: в 2019 году на 152 незаконных рубках вырубили 5,5 тысяч кубометров леса, а в 2018 году на 142 рубках - 8 тысяч кубов. Пострадают деревья и из-за строительства высокоскоростной магистрали «Москва - Казань». По предварительным оценкам специалистов, ради трассы придется «снести» около двухсот гектаров леса.

Готовятся в регионе и к лесным пожарам, а для этого обновляют технику «Владлесхоза», большая часть которой была закуплена еще в 80-90 годах прошлого века. Для защиты от лесных пожаров в прошлом году приобрели три пожарных автоцистерны, девять тракторов «Беларусь», две «Нивы» и один УАЗ «Фермер» - для патрулирования. В этом году на пополнение автопарка, помогающего защитить леса от огня, выделят еще на 15,8 миллионов. Кстати, по-прежнему самая необходимая техника при лесных пожарах - трактора и плуги, с помощью которых проводят опашку полыхающих участков.