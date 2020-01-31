2020-01-30T17:49:07+03:00
Общество

Новый год во Владимире закончится на следующей неделе

С 3 февраля городские власти начнут разбирать елки
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Елка на пешеходной зонеЕлка на пешеходной зонеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Спор о том, когда надо разбирать новогодние елки, ведется столько, сколько празднуется Новый год. По народным верованиям сделать это лучше до Крещения (то есть до 19 января), чтобы не накликать на себя беду.

Но в городе Владимире елки никогда так рано не убирали. Несколько лет назад символы нового года не разбирали вплоть до конца февраля. Но в этом году так долго тянуть не будут. Начнут уже на следующей неделе.

- С 3 февраля городские службы начнут разбирать елки, - сказали в пресс-службе администрации города Владимира. - В целом, мы надеемся в течение следующей недели их убрать с площадей.

Но это не значит, что с улиц областного центра исчезнут абсолютно все следы праздника. Помимо елок улицы украшали новогодние инсталляции. И вот их уберут не все. Многие в мэрии решили оставить как минимум до конца зимы.

- Многие праздничные инсталляции мы решили не трогать, ведь не все они выглядят как новогодние, - сказали в мэрии. - Тот же рояль в сквере Чайковского мы решили не трогать. Так же сохранятся многие инсталляции на улицах Георгиевской и Большой Московской. Например, те же одуванчики на Георгиевской. Или контрабас. Кстати, может мы их даже оставим и летом. И вовсе не будем их убирать с улиц. Пусть радуют горожан.

Вот только летом не все инсталляции будут так же красиво смотреться, как зимой. Там и ночи короче, а многие старые арт-объекты во Владимире летом становятся клумбами, из-за чего не смотрятся ущербно. Будт ли так с тем же роялем, трудно сказать. Ведь днем без подсветки он смотрится просто как металлический каркас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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