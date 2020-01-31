Ошибка одного бухгалтера испортила всю статистику промышленности Владимирской области

Промышленное свиноводство во Владимирской области отсутствует как класс, урожайность невысокая, индекс промышленного производства самый низкий в ЦФО, четверть населения живет на социальные выплаты (считай, на пенсии) — такие неутешительные итоги подвел Владимирстат. Но руководители статистического ведомства и экономического блока администрации Владимирской области не торопятся рвать волосы на голове. После того, как в официальную статистику войдут данные за последнюю четверть прошлого года, показатели подрастут, а на душе станет немного легче и светлее.

Радиаторный завод подпортил статистику

Один из главных статистических показателей — индекс промышленного производства во Владимирской области предварительно составил 98%. Это худший показатель среди всех регионов ЦФО, 17 место. Глава Владимирстата Александр Быков пояснил, что проблемы вовсе не в падении владимирской экономики, а недостоверных данных всего одного предприятия.

- Почему у нас получился показатель в 98%? Потому что одно предприятие, производящее радиаторы, в течение полугодия представляло данные о темпах роста за 1500 процентов. Сногшибательные результаты! Естественно, эти данные все таки проверили. И 1500 процентов сразу же превратились в 120. Одно предприятие сломало не только данные по области, но и по всей России. Тем роста в 1,5 тысячи процентов не может не отразиться на всех расчетах. Пять или шесть раз запросы отправлял этому предприятию. Когда подняли службу главного инженера, оказалось, что главный бухгалтер должна была сместить запятую на три знака, она сместила на два. Если говорить об уточненных данных, индекс промышленного производства у нас чуть поднимется, будет чуть-чуть больше 100 процентов. Да, мы с 17-ого места на первое не уйдем, но чуть-чуть ближе к середине поднимемся.

Невысокие показатели инвестиций в экономику области взялся объяснить врио вице-губернатора по промышленной политике Владимирской области Максим Брусенцов. Оказалось, что еще не данные собраны статистическим ведомством.

- Все мы понимаем нашу русскую натуру и натуру наших предпринимателей, - говорит врио вице-губернатор Максим Брусенцов. - В первую очередь строителей. Все на декабрь. Все на конец года.

По данным главы экономического блока администрации Владимирской области, более 30 процентов бюджетных средств было освоено в конце года. С другой стороны, по данным Владимирстата, во Владимирской области пока не видно успехов строительных компаний, а промышленное свиноводство вообще ничего не производит. В области просто нельзя купить местной свинины.

«Барин из Парижу приехал»

Несмотря на миграционный рост и многочисленные программы по привлечению специалистов, Владимирская область продолжает терять людей. Власти бьют тревогу и разрабатывают программу по увеличению численности населения на 300 тысяч человек к 2035 году. В первую очередь, речь идет о создании тех условий, которые привлекают владимирцев в других регионах : здравоохранении, образовании, инфраструктуре. Есть и совершенно экзотические программы, например по привлечении в регион потомков первой волны русской миграции, которые покинули Россию после революции.

- Николай Владимирович Виноградов [бывший губернатор Владимирской области] напомнил, что вел переговоры с французской стороной , - пояснил Максим Брусенцов. - Там есть большая диаспора тех людей, которые переселились из наших имений и усадеб.

Подсчитать, сколько во Франции осталось потомков мигрантов первой волны из Владимирской области, владеющих русским языком, не представляется возможным. И не очень понятно, что должно привлечь людей из Западной Европы во Владимирскую область. Так же, как и не ясно, как конкурировать с соседними Москвой и Московской областью. Впрочем, у Максима Брусенцова другое мнение по этому поводу.

Если мы сегодня считаем, что Москва прирастает по определенным процедурам, есть на самом деле мнение различных научных сообществ, что когда-то - и это не будет в столь далекой перспективе — начнется отток. Я вам могу честно сказать, я переехал [из Москвы] и живу в регионе.

ОФИЦИАЛЬНО

Средняя заработная плата во Владимирской области составляет 31 877 рублей 70 копеек (по данным на январь-ноябрь 2019 года). За год она выросла на 1,5 процента. Реальные доходы населения после уплаты услуг ЖКХ, составили 24 801 рубль. Средние расходы составляют 21 103 тысячи рублей.