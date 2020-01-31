2020-01-30T17:39:51+03:00
Общество

Двести тысяч за прибор: такие деньги с многодетной семьи требует детская больница

Дело мальчика, случайно намочившего дорогой аппарат, рассматривается в суде
Ирина Мальцева
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- Вот, смотрите- Вот, смотритеФото: Ирина Мальцева
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История началась в конце января прошлого года, когда многодетная мама привела сына на плановый прием к кардиологу в Областную детскую клиническую больницу. Врач осмотрел восьмилетнего мальчика и решил провести дополнительное обследование - поставить аппарат суточного мониторирования сердечного ритма. 30 января мальчугану поставили прибор и отпустили домой, а на следующий день к врачу на прием пришла одна мама, которая принесла с собой разобранный прибор. По словам мамы, сын ночью пошел в туалет и случайно намочил чехол с прибором, висевшим у него на боку, в унитазе. По словам женщины, сам чехол был мокрый, но аппарат внутри – сухой. В больнице она честно рассказала о случившемся. Написала, как ее попросили, объяснительную, и заявила о готовности оплатить ремонт, если потребуется.

Адвокат семьи уверена, что родители мальчика не должны платить за неосторожность ребенка Фото: Ирина Мальцева

Адвокат семьи уверена, что родители мальчика не должны платить за неосторожность ребенкаФото: Ирина Мальцева

Мать за сына в ответе

О случившемся в семье почти забыли, но 6 мая мать троих детей вновь вызвали в больницу на разговор. Ей сообщили, что отремонтировать прибор невозможно, только купить новый, а его минимальная цена – 233 тысячи рублей. Маме предложили добровольно отдать деньги, можно в рассрочку. Но таких денег в многодетной малообеспеченной семье просто не было. И детская больница обратилась во Фрунзенский районный суд.

Как рассказала в судебном заседании представитель больницы Анна Анисимова, дорогостоящий прибор закупили среди прочего кардиологического оборудования в октябре 2018 года, потратив в общей сложности более двух с половиной миллионов. Определить стоимость пострадавшего аппарата по тем документам невозможно, поэтому они просто выбрали аналогичный аппарат по самой доступной цене и предложили маме вернуть эту сумму. В больнице уверены, что объяснительная, написанная мамой по просьбе медиков, – это фактически признание вины, а значит, она должна ответить за поступок сына.

Шанс на мировую

Сами родители в суд не пришли, но их адвокат Яна Шеховцова смотрит на эту ситуацию иначе. Как оказалось, отдавая прибор, маме не объяснили, как с ним обращаться. Никаких бумаг, как положено, она тоже не подписывала – ни договора, по которому ей в безвозмездное пользование на время предоставляли дорогостоящее оборудование, ни акта приема-передачи, а значит, ответственность за сохранность техники оставалась на главном враче ОДКБ. Кстати, за два с лишним месяца до экспертизы с прибором могло случиться что угодно и совершенно не факт, что он перестал работать именно после того, как мальчик намочил чехол. Родители могли и ошибиться, решив, что аппарат сломался: представитель больницы не знала, были ли у регистратора индикаторы, показывающие, что он работает. Остались вопросы у адвоката и по поводу стоимости прибора. Независимая экспертиза показала, что новый он должен стоить около 190 тысяч рублей, а с учетом износа – 120 тысяч с копейками. Впрочем, даже эта сумма для семьи неподъемна.

Маленький прибор стал причиной судебной тяжбы Фото: Ирина Мальцева

Маленький прибор стал причиной судебной тяжбыФото: Ирина Мальцева

- Это обычная многодетная семья, малообеспеченная, которой не повезло иметь больного ребенка. Родители заботятся о детях, на учете в органах опеки не состоят, - отметила Яна Шеховцова.

Объяснить, почему почему дорогостоящее оборудование не было застраховано, представитель больницы не смог. Адвокат ответчиков запросил перерыв в судебном заседании, чтобы стороны попробовали заключить мирное соглашение. Пока условия мировой не обсуждались, и если договориться не удастся, разбирательства возобновятся, будет назначена судебная экспертиза аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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