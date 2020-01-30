Цирк, цирк, цирк!

Владимирцы смогут побывать на представлении одного из крупнейших передвижных цирков России - цирка «Максимус». Эквилибристы, впечатляющие иллюзии, дрессированные собачки, каскадеры, выполняющие опасные трюки, неподражаемый клоун Чарли из Германии – красочное шоу заворожит и малышей, и взрослых. Не оставит равнодушными зрителей и уникальный номер с тигрольвами, лиграми и львами.

Хотите получить билеты на новую шоу-программу? Тогда напишите в комментариях, что такое для вас цирк «Масимус». Может быть, это яркий шатер и веселый клоун: Или гордые львы и изящные тигры? А может, это искрящийся смех, искренняя радость ребятишек и возможность ненадолго вновь окунуться в беззаботное детство? Поделитесь своим мнением с нами!

Конкурс продлится с 10.02.20 до 24.02.20, а победителя мы выберем с помощью генератора случайных чисел.

Удачи!