2020-01-30T16:35:18+03:00
Общество

Цирк, цирк, цирк!

«Комсомолка» разыгрывает билеты на представление цирка «Максимус»
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..Фото: Александр ГЛУЗ
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Владимирцы смогут побывать на представлении одного из крупнейших передвижных цирков России - цирка «Максимус». Эквилибристы, впечатляющие иллюзии, дрессированные собачки, каскадеры, выполняющие опасные трюки, неподражаемый клоун Чарли из Германии – красочное шоу заворожит и малышей, и взрослых. Не оставит равнодушными зрителей и уникальный номер с тигрольвами, лиграми и львами.

Хотите получить билеты на новую шоу-программу? Тогда напишите в комментариях, что такое для вас цирк «Масимус». Может быть, это яркий шатер и веселый клоун: Или гордые львы и изящные тигры? А может, это искрящийся смех, искренняя радость ребятишек и возможность ненадолго вновь окунуться в беззаботное детство? Поделитесь своим мнением с нами!

Конкурс продлится с 10.02.20 до 24.02.20, а победителя мы выберем с помощью генератора случайных чисел.

Удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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