Приехавшего из Китая владимирца госпитализировали в инфекционное отделение

Утром 30 января в поликлинику №5 города Владимира с жалобами на кашель обратился мужчина 1963 года рождения. Он сразу же признался: недавно приехал с острова Хайнань (Китай). Жители области, вернувшиеся из Китая, находятся под особым контролем в связи с обнаруженным на территории КНР коронавирусом. К поликлинике №5 оперативно подъехала «скорая помощь» и отвезла мужчину в инфекционное отделение больницы №6 в Юрьевце. Сейчас у него взяли необходимые анализы.

- Предварительный диагноз у пациента — хронический бронхит. Но поскольку инкубационный период у коронавируса — 14 дней, то нельзя исключать, что он может у быть у пациента. Нужно подстраховаться и получить анализы, что у мужчины точно нет этого вируса, - сообщил пресс-секретарь департамента здравоохранения Владимирской области Андрей Трохин. - На данный момент владимирец чувствует себя хорошо, температуры нет, насморка и болей в горле — тоже. Просто кашель. Я думаю, что уже завтра будут известны результаты анализов.

Сейчас владимирских туристов в Китае нет. Но с начала января там отдыхали восемь жителей Владимирской области. Кто-то приехал только на прошлой неделе. Все приезжие находятся под наблюдением Роспотребнадзора.

Напомним, что вспышка неизвестного ранее вируса, который вызывает тяжелую пневмонию, началась в Китае еще в конце 2019 года. Число погибших от нового коронавируса в мире — чуть больше 130 человек, заболевших - более шести тысяч. В России не зафиксирован ни один случай.