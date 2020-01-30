2020-01-29T17:22:38+03:00
Общество

Асфальтовый завод в "Яме" воняет, но это по закону

Предприятие на юго-западе Владимира после проверок хотя бы поставили на госучет
Валерия ПРОНИНА
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А заводик знай себе дымит...А заводик знай себе дымит...Фото: Иван МАКЕЕВ
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Жители юго-западного района полгода жалуются на запах жженой резины, который идет от трубы асфальтового завода. Осенью по многочисленным жалобам на предприятии ООО «Асфальт-33»прошли проверки Роспотребнадзора и прокуратуры и были приняты меры. Так что теперь завод воняет в рамках закона - нарушений на предприятии нет.

30 сентября, во время первой проверки, нашли массу нарушений: завод не был поставлен на государственный учет как объект негативного воздействия на окружающую среду, отсутствовала программа внутреннего экологического контроля, не разработаны проекты санитарно-защитной зоны и обращения с отходами. Также на заводе зафиксировали выбросы взвешенных частиц: смеси сажи, золы, пыли. Было возбуждено два дела об административных правонарушениях за несоблюдение экологических требований, но штраф получился смешной — три тысячи рублей. За нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзор выписал еще 20 тысяч рублей. В итоге, 23 тысячи, и работа предприятия продолжилась.

В прокуратуре Владимирской области нам сообщили, что руководство не только выплатило штраф, но и устранило нарушения.

- Выполнена инвентаризация вредных источников выбросов в атмосферу, разработана программа производственного контроля, объект поставлен на государственный учет, организована разработка проекта санитарно-защитной зоны, - рассказала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Ольга Коткова.

Так как нарушений больше нет, проверки в первом полугодии 2020 года не планируются. Но если жители сомневаются в безопасности завода, то

вправе обратиться в Роспотребнадзор и департамент природопользования и окружающей среды администрации области с жалобой, указав, в чем выражаются нарушения ООО «Асфальт33».

КОНКРЕТНО

Земельный участок и расположенное на нем оборудование приобретены ООО «Асфальт33» в 2018 году у ООО «Владимирский асфальтобетонный завод». На указанной территории осуществляется изготовление асфальтовой смеси на промышленной установке «Teltomat VLS-3». Выпуск продукции выполняется по индивидуальным заказам на нерегулярной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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