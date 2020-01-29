Во Владимире 22 многодетные семьи отказались от бесплатных земельных участков

В 2019 году администрация города Владимира предоставила бесплатные земельные участки 71 семье, в которой воспитываются трое и более детей до 18 лет. В 2020 году еще 48 многодетных семей должны получить землю, но пока только 12 из них выбрали участки, где будут строить дома, - сейчас проводится процедура оформления земельно-правовых документов. Еще 9 семей получили приглашение на просмотр в микрорайоне Лунево, 5 ожидают приглашения, а 22 — отказались от предложенных мэрией участков, возможно потому, что они расположены в микрорайонах Пиганово, Юрьевец, Сновицы-Веризино, Лунево-Сельцо и на ул. Западный проезд.

Тем не менее большинство многодетных с 2012 по 2019 годы согласились жить на окраинах города. И об этом говорит статистика: например, 352 семьи выбрали Сновицы-Веризино, а 345 — Лунево-Сельцо. 137 семьям понравились участки в Юрьевце, а 46 — в Пиганово. Только одна семья поселилась на улице Западный проезд. Получается, что за 7 лет мэрия выделила землю 881 многодетной семье.

Помимо бесплатного предоставления участков, за счет администраций области и города в 2019 году была построена дополнительная ветка газопровода высокого давления с газораспределительным пунктом — газ получили 140 земельных участков в микрорайоне Сновицы-Веризино.

- В 2020 году администрация Владимирской области отказалась от участия в софинансировании, но работы по газификации все равно будут продолжены. Мэрия планирует за свой счет проектирование сетей газоснабжения в квартале малоэтажной застройки микрорайона Лунево-Сельцо — газ должны получить 283 земельных участка. Стоимость работ — 5,2 млн рублей. В Юрьевце спроектируют сети водоснабжения, канализации и газоснабжения к 132 участкам на улицах Православная, Преображенская, Рождественская, Славная, Рос, Родионовка, Б. Лучистая, М. Лучистая, Всесвятская. На эти цели в бюджете города предусмотрено 6,5 млн рублей, - сообщили в администрации города Владимира. - После завершения проектирования мы направим в администрацию области заявку на софинансирование всех вышеназванных работ в 2021 и 2022 годах.

КОНКРЕТНО

Многодетная семья, желающая бесплатно получить в собственность земельный участок, может обратиться в управление земельными ресурсами администрации города Владимира (Октябрьский проспект, 47). Приемные дни: вторник, четверг с 9.00 до 16.00, перерыв на обед - с 12.00 до 12.30. Телефоны: 53-61-11, 53-68-96.