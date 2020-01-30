Заповедник во Владимирской области может захватить четыре района

В декабре прошлого года Минприроды выступило с идеей создания на территории Владимирской области государственного заповедника федерального значения. Предполагается, что раскинется он на сто тысяч гектаров и затронет сразу четыре района - Селивановский, Ковровский, Судогодский и краешек Камешковского. Больше всего пострадает Селивановский район – от него заповедник «оттяпает» 30% и десять населенных пунктов, а также региональный природный заказник «Колпь».

Сейчас в областной администрации формируют межведомственную рабочую группу, куда войдут не только представители администрации, Минприроды, главы районов, которые затронет заповедник, но и представители ВНИИ «Экология». Члены группы должны ознакомиться с доводами Минприроды, узнать мнение жителей, оценить экологическую составляющую и ответить на вопрос о целесообразности создания такого заповедника в регионе. После этого обязательно пройдут и встречи с жителями, которым, если заповедник все же появится, придется получать специальное разрешение на сбор грибов и ягод, а на сельскохозяйственной деятельности вообще поставят жирный крест. Предприятия, а сейчас их на территории будущего заповедника около пятидесяти, закроются, а сельчане останутся без работы. Но по закону мнение жителей не учитывается: решение о создании особо охраняемой территории природного значения принимается правительством России.

- Сто тысяч гектаров – довольно значительная территория, но все еще может измениться. В прошлом году уже было предложение создать нацпарк площадью 40 тысяч гектаров в Селивановском районе, в междуречье рек Колпь, Тетрух и Кестромка, куда попадали около 20 населенных пунктов. На тот момент губернатор прислушался к мнению населения, и направил письмо о нецелесообразности создания такого нацпарка, - говорит Ольга Канищева, исполняющей обязанности директора департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области. – Сейчас под заповедник предлагают выделить другую территорию, южнее.

Официальная цель создания заповедника - сохранение нетронутых лесов средней полосы России. При этом никто даже толком не говорит, что там необходимо охранять. Нужно провести комплексное экологическое обследование будущего заповедного участка. Этим тоже займутся члены рабочей группы.

Кстати, сегодня по числу особо охраняемых природных территорий Владимирская область на втором месте в ЦФО. Их в регионе уже 12 % от общего числа земель или около 350 тысяч гектаров.