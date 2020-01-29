С "обкомовского дома" в центре Владимира убрали лепнину

Пару дней назад владимирцы, любящие прогуляться по Андриановскому скверу, заметили неладное. На асфальте вместо сугробов лежала лепнина красивого дома с эркерами. В городе, где основное строительство началось в середине 1960-х, а большая часть зданий и вовсе относится к эпохе расцвета модернизма и брутализма, таких домов по пальцам одной руки можно пересчитать. Среди владимирских «сталинок» эта — самая представительная, лучший образец сталинского ампира в небогатом на интересные здания советского времени Владимире. Дом был построен в 1956 году, краеведы говорят, что для работников обкома КПСС.

Фото Ирины Французовой

Однако переживать за судьбу дома не стоит. Дело в том, что дом № 34 по Большой Нижегородской наконец-то дождался капитального ремонта. Руководитель ТСЖ «Центр» Наталья Шакирова пояснила, что с момента постройки дома в 1956 году капитальный ремонт фасада не проводится ни разу.

- Лепнина уже сама постепенно начала отходить, - рассказывает Наталья Шакирова. - Это просто опасно. Дом очень долго ждал капитального ремонта. После того, как лепнина будет почищена, ее вернут на место.

Капитальный ремонт дома проводит ИП Николай Платонов, ремонт обойдется в 10 миллионов рублей. Лепнину снимают с дома промышленные альпинисты.

Отметим, что «сталинка» на Большой Нижегородской была построена уже после выхода знаменитого постановления «Об архитектурных излишествах» 4 ноября 1955 года. То есть теоретически красивый дом в центре города мог стать обыкновенной «обдирной» коробкой. Но, видимо, до Владимира свежие московские тренды доходили не очень быстро. Соседний дом № 32, в котором жил лучший гимнаст XX века Николай Андрианов, был построен в 1959 году, и у него уже нет таких украшений, как у дома № 34.

Фото Ирины Французовой

Вопреки расхожему мнению про "обкомовский" дом, квартиры в «сталинке» самые обыкновенные. Разве что потолки высокие. Несколько квартир в доме раздали своим сотрудникам заводы «Автоприбор» и «Электроприбор». Были и коммуналки.

- Дом сложный в управлении, - рассказывает Наталья Шакирова. - Он очень длинный, у него непростые коммуникации. Очень дорогое отопление. Самая большая квартира здесь — 100 квадратных метров.

Кстати, соседний дом № 32 сейчас тоже проходит капитальный ремонт фасада. Но таких сложностей, как дом с лепниной и эркерами, он не вызывает.

Фото Ирины Французовой