2020-01-28T17:04:25+03:00
Общество

Во Владимирской области появились гуманные правила отлова бродячих животных

Но стерилизованных собак все равно будут отпускать на волю
Сергей МОРКОВКИН
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Собака - друг человека.Собака - друг человека.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Департамент ветеринарии администрации Владимирской области разработал новые правила отлова бродячих животных. Предыдущие правила были менее гуманными и содержали немало расплывчатых формулировок. Например, в них ничего не говорилось об устройстве машин для перевозки отловленных животных. Правила, принятые 3,5 года назад четко говорили об отлове исключительно кошек и собак. Теперь такого четкого разграничения нет. Так что, теперь будут отлавливать часто сбегающих хорьков (тоже хищник) и даже енотов.

При детях ловить нельзя

По новым правилам, бригада ловцов должна выехать на место вызова за 72 часа. То есть, ждать больше трех дней, когда приедут специально обученные люди и заберут терроризирующую весь двор собаку, не придется. В бригаде должно быть два человека, они должны быть привиты от бешенства, а также не состоять на учете у психиатра или нарколога. Как раньше, так и сейчас нельзя отлавливать собак в присутствии детей. К животным нужно быть гуманными: нельзя бить собак ни вовремя отлова, ни во время транспортировки, ни во время выгрузки из машины. Кстати, сами машины должны быть оборудованы поддонами, кузов должен быть разделен перегородками: нельзя в одном отсеке перевозить кошек и собак, сучек и кобелей. Мало того, отдельной строкой в новых правилах говориться о том, что «во время отдыха ловцы обязаны покормить животных». Да и самим отловленным бедолагам будут предоставлять отдых: возить животных более трех часов в фургоне нельзя. Разумеется, корм и вода должны быть в машине с запасом. Прям как в лучших домах Европы!

Шарик, место!

Всех собранных на улице собак, кошек, хорьков и крокодилов отправят в приют. Там животных стерилизуют и вылечат, после чего отпустят на волю. Только не в соседний парк или поселок, а вернут на то место, откуда животное забрали. Так сказать, в естественную среду обитания: помойку, рынок или еще какое-нибудь теплое местечко с хорошей кормовой базой. Но это лишь при условии, есть животинка не агрессивна. Иначе придется оставить собачку в приюте. Отвозить собак и кошек к школам или больницам категорически запрещено.

Животных с метками владельцев на ошейниках трогать запрещено, если они не проявляют агрессии. Если же собака сбежала от хозяина и стала кидаться на прохожих, ее отловят и вернут хозяину.

Отметим, что новые правила отлова животных во Владимирской области ничего не говорят о захоронении погибших бродяжек. Как и раньше, полномочия по отлову бродячих животных остаются за муниципалитетами. В новой программе благоустройства города Владимира, в частности, прописана статья расходов по отлову и содержанию бродячих животных на пять лет вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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