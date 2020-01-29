2020-01-28T17:01:33+03:00
Общество

Судьбу парка «Дружба» решат весной

Областные власти хотят расширить охраняемую зону лугопарка
Ирина Мальцева
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Лугопарк "Дружба"Лугопарк "Дружба"Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Судьбой любимого владимирского лесопарка, где все лето бегают спортсмены и гуляют мамочки с колясками, а зимой катаются на лыжах, в том числе устраивают «Лыжню России», активисты озаботились еще в прошлом году. Территорию, прилегающую к парку «Дружба», планировалось застроить высотками, и экологи вместе с защитниками природы были уверены, что это погубит уникальную природу парка, где растут редкие растения и сохранились остатки реликтовой дубовой рощи. Несколько тысяч горожан выступили против застройки зеленых территорий. Их поддержали и областные власти. Еще в конце июля прошлого года «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» приняла решение о расширении памятника природы «Лесной парк «Дружба», дав старт официальной и непростой процедуре изменения границ особо охраняемых природных территорий.

Сейчас в ведении гослесфонда находится лишь малая часть лесопарка, а остальная территория - в ведении муниципалитета. Защитники природы надеются сделать так, чтобы зона особо охраняемой природной территории стала не просто шире, но и включила туда участок, относящийся сейчас к землям сельхозназначения, которые планировали выделить под строительство жилого комплекса.

- Этот вопрос не заброшен, он прорабатывается. Но чтобы провести общественные слушания, которые обязательно нужны, нужно разработать режим охранной зоны лугопарка. Поскольку есть определенные требования, а законодательство сложное, это требует времени, - рассказала Ольга Канищева, исполняющая обязанности директора департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области. – Кроме того, когда вносились корректировки в генплан, мы, как члены комиссии, настояли, чтобы этот участок был зарезервирована как планируемая к созданию особо охраняемой территории, это отмечено в генплане.

Резервирование длится три года, но как сообщила Ольга Канищева, ждать так долго не придется: сейчас процесс подготовки в стадии завершения. Весной запланированы общественные слушания, где с владимирцаами обсудят будущую судьбу лугопарка «Дружба». Так на них горожанам предложат план по устройству в парке лыжнороллерной трассы, которая позволит проводить соревнования федерального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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