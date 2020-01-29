28 января во Владимире стал самым холодным днем самой теплой зимы столетия

Нынешняя аномальная зима во Владимирской области продолжает ставить рекорды. 28 января стало самым холодным днем за всю зиму 2019-2020 годов. Хотя вообще-то она еще не кончилась, в нашем климате не редкость и морозный февраль, так что рекорд еще может быть побит. Но пока что самая низкая температура, зафиксированная за декабрь и январь, равна -11 градусам, столько столбик термомента показал утром 28 января.

До этого звание "самого холодного дня зимы" принадлежало 2 декабря, когда на улице было -8,7 градуса. Но эти редкие морозные дни не могут изменить картины в целом. А она такова - нынешняя зима - самая теплая, по наблюдениям, которые ведутся с начала ХХ века. Средняя температура декабря была выше климатической нормы на 5,9 градуса, а средняя температура января составила -1,2 градуса, что выше нормы на 7,3 градуса - это абсолютный рекорд. Максимальная температура за все время наблюдений была зафиксирована три дня подряд - 16, 17 и 18 января стали самыми теплыми днями всех январей во Владимире.

Кстати, предыдущий рекорд января принадлежит 2007 году, когда средняя температура месяца превысила климатическую норму на 6,2 градуса. Но тогда теплыми были только первые три недели месяца, а в конце по ночам столбик термометра опускался до -20 градусов. Сейчас похолодание кратковременное - уже с 29 января температура воздуха вернется к уже привычным "около нуля".

А вот претензии к отсутствию снега не принимаются - в отличие от декабря, в январе его выпало сколько положено, синоптики намеряли 31 миллиметр осадков при месячной норме в 39 миллиметров.