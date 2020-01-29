2020-01-28T16:58:30+03:00
Общество

Владимирские рыбаки вместо спасательного жилета выходят на лед с "ватрушками"

На Клязьме толщина льда — 20 сантиметров, значит рыбачить там можно
Валерия ПРОНИНА
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Рыбакам вручают памяткиРыбакам вручают памяткиФото: Валерия ПРОНИНА
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Рыбаки выходят на лед за рыбой, а инспекторы ГИМС — за рыбаками. Патрулирование рек Владимирской области проводится каждые выходные: если толщина льда соответствует требованиям — с любителями ловли беседуют и раздают памятки, а если толщина еле набирает 7 сантиметров и к тому же стоит знак «Выход на лед запрещен», то рыбаки попадают под штрафы, которые накладывают органы местного самоуправления. Самый большой — 4 тысячи рублей.

Промоины на Клязьме Фото: Валерия ПРОНИНА

Промоины на КлязьмеФото: Валерия ПРОНИНА

- Наши сотрудники выезжают на Содышку, Клязьму, Буклю, Улыбышево, а также на водоемы, которые находятся в области. На неделе рыбаков не так много, другое дело — в выходные. Мы проводим с каждым инструктаж, спрашиваем о правилах безопасности и вручаем памятки. За декабрь и январь трагических случаев на воде не зафиксировано, - отметил государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Владимирской области Александр Лихачев.

- Погода переменчивая, поэтому лед на некоторых реках недостаточно крепок. Но сейчас на улице держится минусовая температура, и на Клязьме, например, толщина уже достигла 20 сантиметров, - дополняет своего напарника инспектор Виталий Дураев. - Тем не менее у берега есть промоины — от них нужно держаться подальше. Аншлагов с надписью «Выход на лед запрещен» в этом районе Клязьмы (прим.ред. ул. Рабочий спуск) нет, так что любители рыбной ловли могут смело здесь быть. Но, опять же, иметь при себе средства спасения: жилет, веревку с крюком, которая поможет выбраться в случае провала.

Многие рыбаки, видя сотрудников в оранжевых жилетах, собирают вещи и уходят, другие же, наоборот, рассказывают о своей подготовке.

Компания друзей Фото: Валерия ПРОНИНА

Компания друзейФото: Валерия ПРОНИНА

- Рыбачу уже 40 лет. Лучше выждать, чем ступить на тонкий лед. Сейчас толщина безопасная, только вот рыба не клюет. Сижу с утра, а поймал только две рыбешки, - рассказал любитель подледной рыбалки Владимир.

Еще одна компания друзей стала показывать веревку, на конце которой — крюк. Товарищи надеются, что она им никогда не понадобится, но все же в рюкзаке лишней не будет. Другой рыбак, который также не испугался инспекторов, стал говорить, как он проверяет толщину льда.

Толщина льда на Клязьме - 20 см Фото: Валерия ПРОНИНА

Толщина льда на Клязьме - 20 смФото: Валерия ПРОНИНА

Веревка с крюком Фото: Валерия ПРОНИНА

Веревка с крюкомФото: Валерия ПРОНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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