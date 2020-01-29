На месте чайханы у гостиницы «Золотое кольцо» может появиться памятник адмиралу Лазареву

Члены Общественной палаты города Владимира решили увековечить память первооткрывателя Антарктиды, уроженца города Владимира адмирала Михаила Лазарева памятником в районе пересечения проспекта Строителей с улицей Чайковского. Рассматривается три варианта установки памятника, один из которых — на месте чайханы в белом павильоне перед гостиницей «Золотое кольцо». Акция приурочена к 200-летнию открытия Антарктиды.

Инициатор акции, владимирский политолог Дмитрий Жученко в разговоре с «КП-Владимир» пояснил, что кроме чайханы, есть еще вариант установки памятника у библиотеки для детей и молодежи на проспекте Строителей, а также на бульваре художника Иванова. Причем, самый предпочтительный вариант лично для инициатора акции — напротив гостиницы вместо чайханы. Однако Дмитрий Жученко сообщил, что автор проекта Игорь Черноглазов считает, что у высокого здания советского отеля придется ставить памятник больше, чем простой бюст на постаменте, что выльется в более высокую стоимость проекта. Так что, вариант у библиотеки может оказаться банально дешевле.

Существовал еще один вариант установки памятника — в Манежном тупике. Его общественникам предложил главный архитектор города Андрей Быков. Инициаторы акции высказались резко против такой идеи.

Манежный тупик, хоть и находится в центре города, место не самое проходное, - заявил Дмитрий Жученко. - Тем более, что тот участок земли, о котором идет речь [у гостиницы] носит имя адмирала Лазарева с 1999 года. С тех пор этот топоним так и не был закреплен каким-либо объектом. Памятник и сквер здесь в спальном районе мог бы стать хорошим место притяжения молодежи.

Говоря о возможной установке памятника адмиралу Лазареву на месте чайхоны, Дмитрий Жученко отметил, что торговый павильон, в котором выходцы из Средней Азии крутят шаурму и угощают недорогим лагманом, носит временный характер.

В ближайшее время, в связи с отменой левых поворотов на Пекинке, бульвар художника Иванова будут расширять, - поясняет Дмитрий Жученко. - Вполне вероятно, что временный павильон будет снесен в связи с этими работами.

Чем плоха чайхона как место притяжения молодежи и насколько выгоднее смотрелся бы памятник у советской типовой гостиницы, предстоит ответить самим жителям города.

Мы запустили страницу АДМИРАЛ33, где предлагаем жителям города высказываться о том, нужен ли памятник в этом районе, - пояснил Дмитрий Жученко. - Если владимирцы будут активны, то имеет смысл продвигать идею дальше.

В любом случае, инициаторы установки памятника адмиралу Лазареву считают, что денег на новый проект в городском или областном бюджете явно не хватит, потому собираются заручиться поддержкой федеральных общественных организаций и получить деньги и федерального бюджета. Дмитрий Жученко сообщил, что проект уже поддержало российское объединение «Сильная Россия».

КСТАТИ

Проект установки памятника адмиралу Лазареву существует во владимирском общественном пространстве уже 10 лет.

Адмирал Михаил Лазарев родился во Владимире в 1788 году. Участвовал в Русско-шведской войне (1808-09) и Отечественной войне 1812 года. Капитан корабля «Суворов», совершившего второе российское кругосветное путешествие в 1813-15 годов. Вместе с Федеем Белинсгаузеном командовал Первой русской антарктической экспедицией 1819-21 годов, участники которой впервые в истории человечества достигли шельфовых ледников шестого континента.