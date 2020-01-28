2020-01-28T17:58:54+03:00
Общество

Оранжевый праздник для всех владимирцев

Ирина Мальцева
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Газеты «Ва-банкЪ» и развлекательный комплекс «РусьКино» вместе с партнерами подарили горожанам яркий и запоминающийся вечер в честь дня студента

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Все на лед!

25 января на катке «Пингвин» было по-настоящему жарко. Отметить День студента и по совместительству Татьянин день на коньках решили не только учащиеся вузов, но и школьники, молодые родители с детьми, и все, кто независимо от возраста хотел провести этот праздник весело и дружно, как в лучшие студенческие годы! «Оранжевый лед» собрал несколько десятков горожан. С 18:00 «Пингвин» встречал гостей зажигательной музыкой. Каток вмиг наполнился веселыми голосами молодых людей, детей и людей постарше, которые поспешили надеть коньки и прокатиться по льду, блистая фигурным катанием и умением зажечь в танце.

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Дискотека на льду с зажигательным ди-джеем, караоке-батл, активные аниматоры, необычные розыгрыши, конкурс на самый оранжевый костюм и вкусные угощения ждали больших и маленьких конькобежцев. Не обошлось и без спортивных состязаний: самые ловкие и смелые храбро играли в волейбол на коньках, забивая гол за голом ведущим.

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Добрая традиция

Идея так активно, интересно и с пользой для здоровья отпраздновать главный праздник всех студентов принадлежит газета «Ва-банкЬ», «Комсомольская правда», журналу «Телесемь» и «РусьКино». Отмечать самые разные праздники с любимыми газетами и развлекательным комплексом для жителей областной столицы стало уже доброй традицией. Уже не раз владимирские издания вместе с «РусьКино» дарили яркие и красочные праздники владимирцам, поздравляя горожан с Днем матери, устраивая забавные детские конкурсы и соревнования. И вновь организовали оранжевый досуг на старинный зимний праздник. А благодаря поддержке партнеров – генеральному спонсору праздника ПАО РОСБАНК, гипермаркету «Глобус» и ООО «Coca-Cola HBC Евразия» (филиал г.Владимир), праздник прошел на высшем уровне и оказался богатым на подарки и развлечения.

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- Нам очень нравится: атмосферно, весело. Такие праздники очень нужны. Спасибо за них организаторам! Хотелось бы пожелать всем студентам легких зачетов, хорошей учебы и много каникул, - поделились впечатлениями студентки ВлГУ Ольга Исаева и Марина Королькова.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

Гости «Оранжевого льда» смогли не только вдоволь накататься, но также поучаствовать в разнообразных конкурсах и викторинах, посоревноваться в мастерстве с ярким Пикачу, забавным Глобусенком и Пингвином. Студенты и школьники показывали навыки в фигурном катании, хором пели песни, разгадывали загадки, кружились в вальсе на льду и фотографировались. Все желающие смогли получить необычные призы и полезные призы от гипермаркета "Глобус", где всегда можно найти все необходимое для дома и семьи, отвечая на вопросы ведущего и вспоминая любимые песни и оранжевые фрукты. А в конце праздника студентов поздравили незабываемым огненным шоу. Довольные гости расходились, вдоволь накатавшись, зарядившись оранжевым настроением и прижимая к себе призы. Каждый из них надеялся, что на следующий год любимые газеты и каток «Пингвин» снова соберут гостей на молодежный зимний праздник.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ПРАЗДНИКА: "РОСБАНК"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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