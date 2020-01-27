В Гусь-Хрустальном хотят построить пятикилометровую набережную

20 января в мэрии Гусь-Хрустального был представлен амбициозный проект строительства пятикилометровой набережной на месте бывшего завода «Стекловолокно». Денег на такой супер-проект, разумеется, в бюджете города нет, мэрия хочет отравить его на федеральный конкурс «Лучших проектов создания комфортной городской среды» среди малых городов и исторических поселений.

Администрация города уточняет, что набережная протянется от улицы Калинина до городского пляжа, включая территорию спортивного комплекса имени Паушкина. Завод «Стекловолокно», на месте которого пройдет часть набережной, был снесен в 2009-11 годах. На месте его проходной сейчас находится небольшое кафе, а от всего завода остался лишь ДК, переделанный в торговый центр.

Проект начали готовить еще в прошлом году, эскизы выполняла фирма ООО «Проектстрой». Примечательно, что руководит проектом бывший главный архитектор Владимирской области Валентина Землянская (покинула свой пост в 2017 году вслед за экс-вице-губернатором по строительству Дмитрием Хвостовым). Проект обойдется в 5 миллионов рублей, его реализация — в 180 миллионов рублей.

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На эскизах будущей набережной видны игровые площадки для футбола и волейбола, современные туалеты и раздевалки. Предполагается восстановить работавшие раньше на озере пирсы. Набережная должна стать двухровневой: нижняя часть — пешеходная, видовая, верхняя — для активного отдыха с туалетами, кафе, игровыми площадками. Проектировщики обещают, что это будет не пустое пространство, а насыщенная набережная западного типа. Здесь есть место и танцплощадке, и велодорожке, и дорожке для скандинавской ходьбы.

Крупные проекты по строительству набережных во Владимирской области традиционно завершались на полуслове. Проект набережной Клязьмы во Владимире так и остался несбыточной мечтой экс-губернатора Светланы Орловой. Получится ли у Гусь-Хрустального завершить свой мегапроект, покажет время.