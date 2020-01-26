Из-за аномально теплой зимы во владимирских лесах расцвели фиалки и проснулись клещи

Травка зеленеет, солнышко блестит — и это вовсе не про весну. Во владимирских лесах уже сейчас распускаются фиалки - мачеха падчерицу и за подснежниками не пошлет, вдруг найдет? Конечно, многим такая погода по душе: не надо надевать несколько свитеров и мерзнуть на остановках, но если подумать о природе…

- Ненормально, что зимой такая температура. Я уже видел большую синицу, которая появляется только в феврале, грачей на теплотрассе, лысух — они так и не улетели, - рассказал заведующий Музеем природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков.

Его коллега — научный сотрудник отдела природы Владимир Горькавый — несколько дней назад был в лесу — там уже цветут фиалки!

- Из-за того, что сейчас температурный режим повышен, в природе наблюдаются отклонения. Например, несколько дней назад в Клязьменско-Лухском заказнике я увидел, что расцвело сразу два вида фиалок: болотная и двухцветная. Причем, это цветы не ранневесенние, а летние. Встретили и лягушку рядом с болотом. Если температура будет такой же, то ничего экстремального для животных и растений нет. Но если вдруг ударят морозы, и сразу будет -20, то, конечно, это плохо. Корни у растений не защищены, ведь снежного покрова нет.

Еще одна странность — проснувшиеся клещи. Как только на улице +2 и выше, кровососы активизируются, но также боятся резкого перепада. А пока перепадов нет, и погода, которая стоит на улице, им не страшна. Официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова говорит, что пока к ним никто не обращался с жалобами на клещей. Сейчас вероятность подцепить кровососа мала.

- Сезон клещей может начаться раньше положенного, например в марте. Помню, что года три назад первый клещ пришел на исследование в апреле, - отметила Марина Колтунова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Если морозов и снега уже не видать, то значит можно не бояться разлива рек.

В прошлом году все прогнозировали паводок из-за большого количества снега, а в результате вся вода ушла в болота и грунт. Прогнозировать в этот раз пока сложно, но все-таки, по-мнению Владимира Горькавого, паводка не будет.

- Во-первых, нет снега. Если даже февраль будет снежным, то все равно нужное количество снега для паводка не выпадет. Во-вторых, погода сухая, затяжных дождей нет, и грунтовые воды из-за этого находятся на пониженном уровне. То есть почва не насыщена влагой, и когда начнется таяние снега, то, прежде всего, вода уйдет в болота и грунтовые воды. Они сначала насыщаются. Вот как раз в прошлую весну не было разлива по этой причине. Поэтому если вдруг разлив случится, то он будет очень мал.