2020-01-24T16:54:26+03:00
Общество

Мещерский волк тебе товарищ!

Московские экологи утверждают, что их регион атакуют волки из Владимирской области. А у нас волков нет!
Алексей СУХОВ
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Волки. Фото дирекции ООПТВолки. Фото дирекции ООПТ
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Министерство экологии Московской области 20 января сообщило, что волки из Мещеры перешли все границы. Мол, к ним, к экологам, поступило сообщение от жителей городского округа Луховицы, которые видели крупную волчью стаю вблизи деревень Белоомут, Ольшаны, Каданок и Лесное. В итоге чиновники предположили, что волки это владимирские - пришли из национального парка «Мещера». Что ж такое - неужели у нас хищникам настолько жрать нечего, что они на Москву пошли?

На самом деле москвичи, как это у них водится, преувеличили.

- К сожалению, если что-то происходит у наших соседей - лесные пожары, либо волки, они почему-то всегда стараются обвинить в этом национальный парк «Мещера». Однако не раз была доказана непричастность национального парка к проблемам Подмосковья, - сказала пресс-секретарь Татьяна Маркова. - Чаще случается наоборот - животные появляются на нашей территории как раз из Подмосковья, уходя от расширяющего своё жизненное пространство человека. Дикие животные не любят жить в близком соседстве с мегаполисом и заселяют менее густонаселённые территории. Что касается волков в нашем парке, то их у нас не наблюдают уже семь лет. Причем не только самих животных, но даже их следов в эти годы не было обнаружено.

Волк. Фото дирекции ООПТ

Волк. Фото дирекции ООПТ

Как объясняют в национальном парке "Мещера", это связано с тем, что у них в последние годы растет популяция так называемых конкурентов волка — енотовидных собак, рыси и даже бурого медведя.

- Несмотря на то, что у нас достаточно кормовой базы, дикие хищники предпочитают не соприкасаться друг с другом - рассказала Татьяна Маркова. - Бурые медведи к нам заглядывают периодически. Но этого вполне достаточно, чтобы волки старались обходить нацпарк «Мещера» стороной. Все-таки оба вида недолюбливают друг друга.

Хотя говорить о месте обитания волков вообще сложно. Надо просто понимать, что у них большой ареал, стаи часто мигрируют, причем место стоянок меняются очень быстро. Так что «родины» у волков как таковой нет вовсе. И приписывать им место проживания именно во Владимирской области не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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