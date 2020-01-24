2020-01-23T18:03:19+03:00
Общество

Только три из четырех владимирских студентов оканчивают вуз, в который поступили

Остальные, видимо, вылетают на сессиях
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Пока популярность вузов падает, число студентов колледжей и училищ растетПока популярность вузов падает, число студентов колледжей и училищ растетФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

25 января владимирские студенты будут отмечать Татьянин день. Нет, они не будут купаться в фонтанах (да и негде) и разбивать о головы двухкилограммовый учебник по сопромату. Студенты во Владимире будут праздновать цивилизованно. 24 января в 10.00 в университетском храме ВлГУ пройдет молебен в память о святой Татьяне, покровительнице студентов, а в 12.30 начнутся соревнования по биатлону на призы выпускника ВлГУ Алексея Слепова. 25 января отмечать День студента будут в ледовом дворце "Владимир" - там пройдет дискотека на льду, конкурсы с призами и световое шоу. Начало в 16.00, вход для студентов и Татьян бесплатный.

А для остальных, кто не отмечает, но интересуется, Владимирстат к празднику составил портрет типичного владимирского студента.

Студентов все меньше

По данным Владимирстата, в прошлом учебном году во владимирских государственных вузах учились 27 100 студентов. Это на 200 меньше, чем годом раньше - не такое уж серьезное уменьшение. На каждые 10 тысяч жителей региона приходится 198 студентов.

А вот в частных вузах студентов почти не осталось. В 2018-2019 учебном году в негосударственных вузах училось всего 500 ребят, двумя годами раньше их было 3500. Сокращение на 3000 за два года - это серьезно. Причина - уменьшение числа негосударственных вузов с пяти в 2016 до двух в 2018 году.

Четверть студентов вылетают?

В 2018 году во Владимирские вузы поступили 8900 человек. А вот выпустились с дипломами только 6700 человек. Получается, даже с учетом разного набора в разные годы, что около четверти поступивших вуз не заканчивают - вылетают на сессиях или просто уходят, не доучившись. Кстати, двумя годами раньше разброса почти не было - как поступили, так и окончили вузы около 8000 человек.

Кто и чему их учит

За два года вузы Владимирской области потеряли 205 профессоров и преподавателей - число тех, кто учит студентов, сократилось с 1423 в 2017 году до 1218 в 2019 году. Только подумать - на всю немаленькую Владимирскую область всего 1200 университетских преподавателей.

"Остепененных" и того меньше - в регионе преподают только 157 докторов наук, 751 кандидат наук, звание профессора имеет 113 человек, доцента - 529.

За два года вузы владимирской области потеряли:

40 докторов наук;

90 кандидатов наук;

45 профессоров;

32 доцента.

Чему же оставшиеся преподаватели учат своих студентов? Больше всего - экономике, треть выпускников вузов имеет специальность "Экономика и управление".

На втором месте гуманитарии - каждый пятый закончил вуз по гуманитарной специальности. Учителей среди выпускников только 12%, хотя это неплохо - два года назад было вообще 8,4%.

Вообще владимирские статистики отмечают, что за время между Всероссийскими переписями населения 2002 и 2010 годов вырос уровень образования населения. Число жителей региона с высшим образованием увеличилось на 30%, со средним профессиональным на 6%, а имеющих только начальное профессиональное образование стало меньше в 2,4 раза.

КСТАТИ

Пока популярность вузов падает, число студентов колледжей и училищ растет. В прошлом учебном году среднее профессиональное образование получали 20 000 ребят. А вот рабочим профессиям обучалось только 6000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ведущие российские неврологи: Чтобы люди преждевременно не уходили из жизни, нужно лечить два главных заболевания сосудов
Врачи и исследователи рассказали «КП» о том, какие меры важно принимать для увеличения продолжительности жизни и сохранения ее качества у людей серебряного возраста
"Сам себя взорвал": Что на самом деле происходит вокруг громкого дела, пропавшего под Смоленском Влада Бахова
Наши корреспонденты попытались разобраться, что правда, а что ложь в истории загадочно исчезнувшего подростка. Почему дело дошло уже до подрыва гранаты у дома одного из свидетелей драмы [видео]
Новости 24
В Александровском районе днем будут отключать телевидение
Общественная палата Владимирской области начала формировать новый состав
Центральная городская библиотека приглашает 1 февраля поиграть в интеллектуальные игры
В Гороховце два брата ради наживы украли крышу
Рабочий струнинского предприятия, упавший с четырехметровой высоты, стал инвалидом
Владимирцев приглашают на конкурс масленичных кукол
Владимирские школы нарушают правила хранения отработанных люминесцентных ламп
Разъяснения от АО «Газпром газораспределение Владимир» в связи со случаями введения в заблуждение потребителей газа
Владимирские военнослужащие продали прицелы со склада на 7,7 миллионов рублей
Москвич попросил жену и дочь дать взятку сотруднику владимирской колонии, а их в итоге тоже посадили
Владимирцы смогу узнать, каким должно быть молоко в магазинах
Владимиро-Суздальский музей-заповедник посетил экс-президент Швейцарии
В Гороховце откроется выставка, посвященнная балерине Людмиле Семеновой
Во Владимире откроют новую театральную студию для подростков
Нетрезвый владимирец зарезал приятеля
В 2020 году во Владимирской области 300 молодых мам смогут поменять профессию
Во Владимирской области Роспотребнадзор требует закрыть 10 сайтов, торгующих снюсом
Застройщики хотят увеличить высоту будущего дома на улице Гороховой
Во Владимире наградили полицейского за спасение двух детей из огня