Только три из четырех владимирских студентов оканчивают вуз, в который поступили

25 января владимирские студенты будут отмечать Татьянин день. Нет, они не будут купаться в фонтанах (да и негде) и разбивать о головы двухкилограммовый учебник по сопромату. Студенты во Владимире будут праздновать цивилизованно. 24 января в 10.00 в университетском храме ВлГУ пройдет молебен в память о святой Татьяне, покровительнице студентов, а в 12.30 начнутся соревнования по биатлону на призы выпускника ВлГУ Алексея Слепова. 25 января отмечать День студента будут в ледовом дворце "Владимир" - там пройдет дискотека на льду, конкурсы с призами и световое шоу. Начало в 16.00, вход для студентов и Татьян бесплатный.

А для остальных, кто не отмечает, но интересуется, Владимирстат к празднику составил портрет типичного владимирского студента.

Студентов все меньше

По данным Владимирстата, в прошлом учебном году во владимирских государственных вузах учились 27 100 студентов. Это на 200 меньше, чем годом раньше - не такое уж серьезное уменьшение. На каждые 10 тысяч жителей региона приходится 198 студентов.

А вот в частных вузах студентов почти не осталось. В 2018-2019 учебном году в негосударственных вузах училось всего 500 ребят, двумя годами раньше их было 3500. Сокращение на 3000 за два года - это серьезно. Причина - уменьшение числа негосударственных вузов с пяти в 2016 до двух в 2018 году.

Четверть студентов вылетают?

В 2018 году во Владимирские вузы поступили 8900 человек. А вот выпустились с дипломами только 6700 человек. Получается, даже с учетом разного набора в разные годы, что около четверти поступивших вуз не заканчивают - вылетают на сессиях или просто уходят, не доучившись. Кстати, двумя годами раньше разброса почти не было - как поступили, так и окончили вузы около 8000 человек.

Кто и чему их учит

За два года вузы Владимирской области потеряли 205 профессоров и преподавателей - число тех, кто учит студентов, сократилось с 1423 в 2017 году до 1218 в 2019 году. Только подумать - на всю немаленькую Владимирскую область всего 1200 университетских преподавателей.

"Остепененных" и того меньше - в регионе преподают только 157 докторов наук, 751 кандидат наук, звание профессора имеет 113 человек, доцента - 529.

За два года вузы владимирской области потеряли:

40 докторов наук;

90 кандидатов наук;

45 профессоров;

32 доцента.

Чему же оставшиеся преподаватели учат своих студентов? Больше всего - экономике, треть выпускников вузов имеет специальность "Экономика и управление".

На втором месте гуманитарии - каждый пятый закончил вуз по гуманитарной специальности. Учителей среди выпускников только 12%, хотя это неплохо - два года назад было вообще 8,4%.

Вообще владимирские статистики отмечают, что за время между Всероссийскими переписями населения 2002 и 2010 годов вырос уровень образования населения. Число жителей региона с высшим образованием увеличилось на 30%, со средним профессиональным на 6%, а имеющих только начальное профессиональное образование стало меньше в 2,4 раза.

КСТАТИ

Пока популярность вузов падает, число студентов колледжей и училищ растет. В прошлом учебном году среднее профессиональное образование получали 20 000 ребят. А вот рабочим профессиям обучалось только 6000 человек.