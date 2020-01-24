Из-за строительства Рпенского проезда во Владимире снесут 13 домов

Администрация города Владимира уже три года готовит проект строительства «дороги жизни» восточного района. Фрунзенской районной администрации поставлена задача зачистить землю от гаражей, параллельно готовится проект межевания земельного участка. Тем временем жители небольшой улочки из деревянных домиков, по стечению обстоятельств называющейся Рпенским проездом, ждут что будет дальше. Кто-то ожидает строительства дороги как манны небесной — за снос дома положена хорошая компенсация. Кто-то же наоборот боится потерять землю, любимый дом, родные пенаты.

По данным администрации города Владимира, на данный момент в «створ» Рпенского проезда попадает 12 домов — это дома № 2 — 22 по Рпенскому проезду, а также угловой дом № 24/41. Заключение государственной экспертизы будет готово в мае этого года, но вероятнее всего ничего в проекте строительства дороги уже не изменится. Существовал и второй проект строительства дороги не через дома владимирцев, но он оказался чересчур дорогим.

Некоторые наши коллеги в Москве говорят, что когда они строят дороги, и не такие щепки летят, - пояснил официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Но Владимир — другой город. Мы пытались сделать так, чтобы минимально затронуть интересы жителей. Мы понимаем, что будет непросто, но положительные примеры строительства таких дорог, как это было с Лыбедской магистралью, показывают, что можно находить пути решения этих проблем.

Однако сами жители тихой улочки далеки от оптимизма. Еще три года назад, когда проект Рпенского проезда только забрезжил, с жителями провели две встречи, на которых представили два сценария развития ситуации. Первый проект предполагал строительство единой дороги, а второй — двух отдельных трасс для движения в разные стороны.

Большинство из нас никуда переезжать, конечно же, не хочет, - рассказала жительница одного из домов. - Все таки мы здесь прожили всю жизнь. На компенсации готовы разве что жители совсем уж брошенных домов. Мы живем в неведении, что будет дальше.

Другой вопрос, который заботит местных жителей, размер компенсации, на который они могут претендовать. Один из домовладельцев приглашал независимого эксперта, и тот оценил его дом в 2 миллиона рублей. Жители Рпенского проезда примерили эту цену на себя — дома в этом районе построены примерно в одно время.

Нам пояснили, что землю и наши дома у нас не будут выкупать, - пояснил собеседник «КП-Владимир». - Речь идет именно о компенсации. То есть, рассчитывать на рыночные цены не приходится. А чем дальше от центра, тем дешевле земля.

Кроме стареньких послевоенных домиков на Рпенском проезде есть и недавно построенный коттедж. Собеседник «КП-Владимир» сообщил, что живущая в нем семья купила здесь землю недавно.

КОНКРЕТНО

Улица Рпенский проезд появилась в 1950-ые годы, разрешения на строительство домов были выданы в конце 1940-х годов Владимирским химзаводом. Гаражный кооператив в этом районе появился в начале 1990-х годов.