2020-01-23T17:53:44+03:00
Общество

Камеры, установленные на трассе М-7, до сих пор никого не штрафуют

Хотя они уже давно готовы фиксировать нарушения
Алексей СУХОВ
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Летом 2019 года Росавтодор установил во Владимирской области 38 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации правонарушенийЛетом 2019 года Росавтодор установил во Владимирской области 38 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации правонарушенийФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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О том, что с камерами видеонаблюдения на «пекинке» не все благополучно, сообщил губернатор Владимир Сипягин на последней пресс-конференции. Он сказал, что область в ближайшее время «примет на свой баланс камеры Росавтодора с трассы М-7, которые сейчас не работают».

В Росавтодоре на это ответили, что на самом деле комплексы фотовидеофиксации правнарушений прекрасно работают, просто их до сих пор не подключили к системе выписывания штрафов.

- Они отлично работали еще в июне, когда их установили на магистрали, - рассказал Александр Полянский, руководитель пресс-службы ФКУ «Упрадор «Москва — Нижний Новгород». - Но для того, чтобы использовать их для выписывания штрафов нарушителям, их должны подключить к системам местных властей. Каких, это уже не наша компетенция. При этом сами камеры будут оставаться на балансе Росавтодора. Мы будем следить за тем, чтобы они были исправны и работали без сбоев.

При этом в Росавтодоре пока не называют сроков, когда камеры интегрируют в информационную систему Владимирской области.

Напомним, что летом 2019 года Росавтодор установил во Владимирской области 38 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации правонарушений. Камеры появились в Покрове, Петушках, Липне, Пекше, Болдино, Лакинске, Павловском, Боголюбово, Симонцево, Лихая Пожня, Вязниках, Гороховце, на поворотах к Мстёре и Никологоры, а также в микрорайоне Юрьевец города Владимира. Они были размещены перед автобусными остановками и пешеходными переходами, в местах концентрации ДТП и потенциально опасных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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