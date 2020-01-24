В 2019 году во Владимире убрали 63 свалки

В прошлом году из Владимира и близлежащих территорий вывезли 5700 кубометров мусора с площади 5,21 га. В городе стало меньше на 63 свалки. В 2020 году борьба с мусором продолжится. Так, на рекультивацию свалки в микрорайоне Оргтруд потратят 58 миллионов рублей. 89% - это деньги федерального бюджета, остальные 11% — областного. Начальник отдела по охране окружающей среды администрации города Сергей Сухопаров сообщил, что о такой сумме стало известно на днях.

Еще пять лет назад был разработан проект рекультивации данной свалки. Как только он прошел государственную экологическую экспертизу, а также экспертизу проектно-сметной документации, администрация города подала заявку на выделение денег из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Чистая страна». И вот деньги все-таки дошли. Планируется, что мусор из микрорайона Оргтруд вывезут с площади 2,3 га.

Как отметил Сергей Сухопаров, отдел по охране окружающей среды города постоянно мониторит образование стихийных свалок. В 2019 году сотрудники отдела составили 38 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Правда, уплатили пока только 75-77% выписанных штрафов.

Городской бюджет выделил в целом на борьбу со свалками в этом году 1 миллион рублей. Еще столько же — на посадку деревьев и кустарников. Мэрия уже в апреле хочет начать посадку. Озеленение обещают сделать масштабным. Отметим, что деревья сажают не из леса, а из питомника.

КОНКРЕТНО

Вся информация о выявленных и ликвидированных свалках в городе Владимире заносится на карту в тематическом слое ГИС Владимирской области «Свалки Владимирской области» - http://gis.avo.ru/ . Ведется сбор, обобщение, анализ и предоставление информации в департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области для ведения регионального кадастра отходов производства и потребления.