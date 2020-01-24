2020-01-23T17:37:40+03:00
Общество

Владимирская мэрия: «Если фонари горят, значит их проверяют»

Жители жалуются, что на проспекте Ленина уже два дня подряд уличное освещение не выключается даже в светлое время суток
Алексей СУХОВ
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Фонари горели, когда уже было светлоФонари горели, когда уже было светлоФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Обычно бывает как — идешь ночью и ругаешься, что темно да еще и фонари не горят. Однако на этой неделе жители проспекта Ленина столкнулись с обратной ситуацией.

- Уж рассвело, а они все светят, - рассказала Антонина Павловна, пенсионерка из дома №48а по проспекту. - 22 января фонари горели часов до девяти, а 23-го и вовсе до десяти. Я вот электричество берегу, а в администрации видать нет.

В мэрии сказали, что дело вовсе не в этом. Просто последние два дня проводилась ревизия уличного освещения на данном участке. В городское управление ЖКХ поступила жалоба как раз на то, что где-то не горел свет. Вот теперь по утрам и ездит машина, проверяет где не горит.

- Это достаточно частая практика, - сказал Александр Карпилович, официальный представитель администрации города Владимира. - Не всегда с вечера удается проверить проблемные участки.

За уличное освещение во Владимире отвечает МКУ «Благоустройство». А контролирует их городское управление ЖКХ. Так что, если вы видите, что где-то в светлое время суток горит свет, а вечером и ночью, наоборот, не горит, то смело можете звоните в одну из этих организаций.

КУДА ЗВОНИТЬ

Городское управление ЖКХ — 53-18-98

МКУ «Благоустройство» - 32-52-36

ИСТОЧНИК KP.RU

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