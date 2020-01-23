2020-01-22T17:04:24+03:00
Общество

Раздельный сбор мусора во Владимир вернут через год

А регулярный вывоз отходов наладят через месяц
Сергей МОРКОВКИН
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Суздальский проспектСуздальский проспектФото: Администрация Владимирской области
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Мусорная реформа, стартовавшая с 1 января, вызвало много вопросов у владимирцев. Регоператор – компания «Биотехнологии» - не справилась с объемом свалившейся на нее работы. Оказалось, что контейнеров, людей и техники не хватает, отходы не вывозили по нескольку дней, на помойках резвились бездомные собаки и завелись крысы, крупногабаритный мусор так и копится с нового года. Прекратился и раздельный сбор мусора, к которому успели привыкнуть многие горожане. На помощь регоператору пришла городская администрация, выделившая коммунальную технику, но проблему решить до сих пор не удалось. Наболевшие вопросы во владимирской администрации обсудили общественники, чиновники и представители мусорного регоператора.

Результат – к концу месяца

По мнению руководства "Биотехнологий", они в случившемся не виноваты: у них была всего неделя на подготовку к реформе, а условия работы поменялись внезапно. Кроме того, они рассчитывали арендовать контейнеры у раньше работавших мусорных перевозчиков, но не смогли договориться. Из-за новогодних праздников набирать новых сотрудников начали только после 9 января, это тоже повлияло на работу.

- Нам сейчас еще не хватает людей и техники, графика и четкого понимания логистики тоже пока нет. Но к концу месяца будет решен вопрос с крупногабаритным мусором, заглубленные контейнеры опустошат до конца недели, - пообещала Янина Афонькина, генеральных директор ООО "Биотехнологии".

Руководство компании уверяет, что несмотря на выросший тариф, работают они практически без прибыли: сейчас срочно закупали три тысячи мусорных баков, осталось приобрести еще 120. Кроме того, им придется заплатить за использование муниципальной техники: по подсчетам чиновников, их помощь частной компании обойдется в один миллион 300 тысяч рублей. Впрочем, регоператор уверяет, что эти деньги возьмут не из карманов жителей – вернуть долги помогут акционеры.

Через год будет хорошо

Несмотря на все сложности, в «Биотехнологии» не унывают и строят планы на будущее, правда, весьма отдаленное. Например, обещают вернуть раздельный сбор мусора. По словам гендиректора «Биотехнологии», мусоросортировка у них есть – на территории Тракторного завода, а в тариф, выросший с нового года, заложен не только вывоз мусора, но и его сортировка.

- Мы разработаем и внедрим спецпрограмму по раздельному сбору мусора к новому году. Но к июню закупим в нужном количестве и вернем контейнеры для сбора стекла на те площадках, с которых они были собраны, - рассказала генеральный директор ООО «Биотехнологии» Янина Афонькина. – К 1 сентября совместно с управлением образования начнем реализацию экопрограмму по раздельному сбору мусора в школах с обучением учеников. Мы уже проводили эту программу, опыт у нас есть.

Также в планах компании создать call-центр, куда смогут дозвониться все горожане, и создать обратную связь на сайте. Такие работы уже ведутся. Обещают к новому году обновить и закупленные мусорные баки: владимирцы вернут контейнеры с педалью и крышкой, без которых горожане страдают. Но в администрации Владимира с такими сроками не согласны.

- До нового года слишком долго. Меня удивляет позиция жилищной инспекции, который говорит, что мусор может находиться на площадке три дня. У нас есть правила благоустройства, по которым контейнеры не должны быть переполнены, - отметил глава городской администрации Андрей Шохин.

Гендиректор Биотехнологии Янина Афонькина Фото: Ирина Мальцева

Гендиректор Биотехнологии Янина АфонькинаФото: Ирина Мальцева

Тариф понизят?

Руководство города уверено, что в январе горожане не должны оплачивать вывоз мусора в полном объеме. Правда, вопрос это можно решить только на уровне области, письмо с этим предложением в администрацию региона направят в ближайшее время.

- Тариф за январь должен быть перерасчитан, поскольку услуга оказана некачественно. Люди должны видеть, за что делают свои платежи, увидеть плюсы от реформы. Нужно проработать вопрос и с управляющими компаниями, чтобы они тоже не выставляли квитанции за вывоз мусора. Задвоения квитанций не должно быть! – заявил Андрей Шохин.

Мусорный регоператор обещал до конца месяца встретиться со всеми общественниками и активистами и ответить на все вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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