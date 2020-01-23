2020-01-22T16:48:55+03:00
Общество

«Владимиртеплогаз» не войдет в состав учредителей ЕРИЦ

И до создания единой платежки пока далеко
Сергей МОРКОВКИН
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ЕРИЦЕРИЦФото: Google
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В конце прошлого года появилась информация о желании руководства компании «Владимиртеплогаз» войти в состав учредителей регионального Единого расчетно-информационного центра, который рассылает платежки за коммунальные услуги жителям области. Депутаты комитета по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства Законодательного Собрания решили разобраться, что вообще происходит в ЕРИЦ, и насколько правдоподобны желания теплоснабжающей организации получить долю в этом ООО. Представители «Теплогаза» на встречу вообще не пришли, а в департаменте ЖКХ ничего о подобной сделке не знают.

ЕРИЦ существует уже пять лет, его учредителями являются ГУП «Владоблжилкомхоз» (90% доли уставного капитала) и ГУП ВО «БТИ» (10% доли уставного капитала) — то есть, контора по сути государственная. Член наблюдательного совета ООО «ЕРИЦ», депутат ЗС Дмитрий Рожков сообщил, что впервые с 2014 года компания получила годовую прибыль. Если дело пойдет так же, то в обозримом будущем ЕРИЦ покроет все долги за пять лет. ППервый заместитель генерального директора «ЕРИЦ» Семен Горшков рассказал о новых офисах ЕРИЦ в регионе и планах захвата рынка. В общем, частный финансовый партнер успешной государственной структуре не нужен.

В департаменте ЖКХ Владимирской области о желании «Владимиртеплогаза» получить долю в ЕРИЦ ничего не слышали. С другой стороны, возник вопрос, насколько вообще целесобразно отдавать часть расчетно-информационного центра частной фирме?

Я могу говорить только свое мнение. ЕРИЦ, как расчетно-кассовый центр должен исходить из принципов равноудалённости от всех участников рынка ЖКХ, - заявил Семен Горшков. - В противном случае мы можем получить желание любой ресурсоснабжающей организации войти в состав участников, и в части правильного управления неизвестно, к каким последствиям это может привести. Но если подобное произойдет, то мы будем просчитывать риски и смотреть, как это будет отражаться на финансово-экономической ситуации общества

Другая проблема ЕРИЦ — создание единого платежного документа для всех без исключения компаний, оказывающих коммунальные услуги жителям области. Судя по тону разговоров об этом, сейчас до создания единой платежки далеко.

- Не все участники рынка хотят работать с ЕРИЦ, - пояснил Семен Горшков. - Если касаться управляющих компаний, то они скрывают свои финансовые потоки. У кого-то просто нет желания. Для этого нужна политическая воля некоторых руководителей компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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