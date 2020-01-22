Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на льду открытого озера в Доброграде

Представление станет продолжением серии фестивалей фигурного катания, проходящих под творческим руководством Ирины Слуцкой на территории Доброграда. Площадкой традиционно станет каток на глади лесного озера.

Впервые фигуристы выступили на открытом льду Доброграда в 2018 году. Свои показательные номера представили 17 спортсменов, в их числе Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Аделина Сотникова. В 2019 году Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин и Татьяна Навка стали участниками спектакля на льду «Бесконечная история».

Хедлайнером шоу 2020 года станет Алина Загитова. Выступление олимпийской чемпионки станет подарком Доброграда всем гостям шоу: имя хедлайнера долгое время держалось в секрете и стало известно только в новогодние каникулы. К Алине Загитовой присоединятся: Елизавета Туктамышева (чемпионка мира и Европы 2015 года), Евгения Тарасова и Владимир Морозов (серебряные призеры Олимпиады 2018, двукратные чемпионы Европы, трехкратные призеры чемпионата мира), Иван Букин и Александра Степанова (призеры чемпионата Европы).

В 2020 году общая площадь катка составит 1000 квадратных метров. Специально для Доброграда разработана технология, позволяющая «держать» лед независимо от погодных условий и перепадов температуры.

Фото предоставлено пресс-службой "Доброграда"

Зрительный зал представляет из себя открытые трибуны, выстроенные вокруг озера и вмещает до 3 000 гостей. Помимо основных секторов организаторы готовят мобильный сектор, который будет располагаться под трибунами в непосредственной близости от катка, а также крытые ложи. До и после представления зрителей приглашают провести время в отеле и ресторанах, располагающихся в курортной части Доброграда.

Благодаря высокому интересу к шоу организаторы приняли решение о проведении дополнительного показа в тот же день. Таким образом, 1 февраля состоятся 2 представления.

Где: Доброград, Ковровский район

Когда: 1 февраля. Начало – в 17.30 и 20.30.

Цена билета – 1100-10500 рублей.

Возрастное ограничение – 0+