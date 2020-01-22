Владимира Сипягина на пресс-конференции пять раз спросили о мусоре

Свою первую в 2020 году пресс-конференцию губернатор Владимир Сипягин провел в неожиданном месте - детской библиотеке на проспекте Строителей. Причины выбора этого места остались неясными, хотя сама по себе библиотека прекрасна - уютные залы с книжками, современные дизайнерские пространства. Но в целом помещение, идеально приспособленное для юных читателей, оказалось не очень пригодно для двух десятков телекамер. Что не помешало журналистам задавать острые вопросы.

"Проблемы с мусором есть, но точечные"

- Администрация области выполнила все условия для вхождения в мусорную реформу, - заявил Владимир Сипягин. - Мы выбрали регионального оператора по всем трем зонам. Был сложный процесс - я говорю о неоднократных заявлениях в антимонопольную службу, которые тормозили конкурс по второй зоне, и оператор был выбран за неделю до нового года.

Губернатор сказала, что получает информацию о "точечных проблемах" в работе регоператора по зоне №2 - ООО "Биотехнологии".

- У меня серьезные вопросы к менеджменту этой компании и персонально к генеральному директору. Я поставил вопрос акционеру - если человек не справляется со своими обязанностями, надо его менять на профессионала. Ситуация выравнивается, но вопросы остаются.

В других районах области, где работают другие операторы, проблем, по мнению губернатора нет. Самая проблема зона - Владимир, более точно - Октябрьский район.

- Мы в ежедневном режиме выезжаем на площадки и фиксируем вопросы не только к мусоровывозящим компаниям, но и к органам местного самоуправления по оборудованию этих площадок. Уверен, что до конца января мы решим эту проблему.

А вот проблема, которую решить не получится - это рост оплаты. С началом мусорной реформы жители стали платить за вывоз мусора не с квадратного метра, а с человека. В итоге для многих плата выросла в 3-4 раза - с 100-120 рублей до 400 рублей. Поделать здесь ничего нельзя, тариф утвержден, и все, что пообещал губернатор - организовать разъяснение для жителей, почему так вырос тариф.

Московский мусор - есть он или нет?

Владимир Сипягин в очередной раз заявил, что не существует никаких соглашений между нашим и каким-либо другим регионом по завозу мусора на полигоны области. Тем не менее, на Александровскую свалку ежедневно везут тонны московского мусора.

Почему область с этим не борется? - спросили журналисты.

- Здесь необходимы действия со стороны надзорных органов и органов местного самоуправления, - заявил губернатор. - Если есть конкретные факты, нарушения - надо подавать жалобы.

Сергей Головинов (редактор "Зебра ТВ") возразил, что факты есть и переданы куда следует. В частности, есть ответ за запрос "Зебра ТВ" из московского департамента ЖКХ о наличии контракта на 10 лет, с 2016 по 2026 году, по которому во Владимирскую область будут завозиться сотни тонн московского мусора ежегодно. Один московский блогер-художник даже провел эксперимент - выкинул в мусорном пакете GPS-трекер и обнаружил, что его мусор с его московской помойки вывезен на свалку под Александровом.

- Дайте мне факты, чтобы я, как губернатор, обратился в Росприроднадзор, - продолжал губернатор. - Пусть они нам ответят, почему таким образом все происходит.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чужестранцев в "белом доме" нет!

В свете послания президента Федеральному собранию, где было заявлено о недопустимости иностранного гражданства для чиновников высшего ранга губернатора спросили - а как обстоят дела с подданством у сотрудников областной администрации?

- Если говорить о заместителях губернатора - ни у кого из них нет нет ни двойного гражданства, ни вида на жительство в других государствах, - заявил губернатор. - Категорически это утверждаю. Персонально по Александру Байеру, про которого были многочисленные публикации - у него однозначно отсутствует вид на жительство в другой стране и другое гражданство.