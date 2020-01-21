Экс-директор ВСМЗ Игорь Конышев с подельниками отделался условным сроком

21 января Ленинский районный суд Владимира вынес приговоры бывшему директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорю Конышеву, его экс-помощнику Александру Трушинскому и их знакомому Сергею Картинцеву. Обвиняемые в хищении и растрате денег ВСМЗ, они получили условные сроки: Конышев — 5 лет, Трушинский — 4 года, а Картинцев — 3 года и 6 месяцев.

За что судили?

Уголовное дело в отношении Игоря Конышева было возбуждено 18 января 2019 года. На тот момент он уже уже три месяца, как уволился с поста генерального директора ВСМЗ. Задержали фигуранта через четыре дня в Москве, после чего этапировали во Владимир. Всех участников дела поместили под домашний арест.

Изначально следствие предъявило всем троим обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ по факту растраты 3 миллионов рублей под прикрытием создания нового сайта ВСМЗ. В апреле 2019 Следственный комитет по Владимирской области сообщил о возбуждении нового уголовного дела: в отношении Конышева по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата вверенного имущества), а в отношении Картинцева и Трушинского — по части 5 статьи 33 (пособничество в растрате вверенного имущества) и части 3 статьи 160 УК РФ. На этот раз всех троих обвинили в афере с созданием логотипа ВСМЗ, прозванного в народе «страшненьким львом». При реальной стоимости в 70 тысяч рублей, разработка тихого ужаса дизайнера обошлась музею 390 тысяч рублей.

Следствие шло меньше года, что быстро для экономического преступления. 13 января на суде сторона государственного обвинения запросила для Игоря Конышева 5 лет лишения свободы с выплатой штрафа в 755 тысяч рублей. Трушинскому и Картинцеву также вменялись реальные сроки наказания со штрафами.

На судебном заседании все фигуранты уголовного дела как один заявили о том, что признают свою вину и кардинально пересмотрели свою жизнь. Игорь Конышев заявил, что больше никогда не свяжет свою жизнь с работой на госслужбе, Александр Трушинский во время зачитывания приговора стоял опустив голову, в последнем слове просил дать возможность работать и содержать семью. Сергей Картинцев вовсе просил отпустить его на день рождения старшего сына.

- Вы знаете, год назад, когда было возбуждено уголовное дело, мой старший сын отказался праздновать день рождения, - заявил Картинцев. - Сейчас он ждет, что будет дальше.

Не менее пафосными были и речи адвокатов. Защитник Конышева известный владимирский адвокат Алексей Цветков заявил, что его подзащитные — вовсе не те люди, которых все привыкли видеть в суде. Адвокат Сергея Картинцева Сурен Аванесян настаивал на то, что его подзащитный уже понес наказание и встал на путь истины, оказавшись в шокирующей ситуации.

Александр Трушинский, Игорь Конышев, Сергей Картинцев с женойФото: Сергей МОРКОВКИН

Важно помнить, когда происходит процесс исправления, и не допустить процесса криминализации личности, - заявил Сурен Аванесян. - Как показывает практика, криминализация происходит, когда человек получает реальный срок.

Мягкий приговор суда во многом основывается на пололожительных качествах всех троих подсудимых. Например, у Игоря Конышева — масса грамот от министерства культуры РФ , у Александра Трушинского — больные родители, а у Сергей Картинцева и вовсе четверо детей. Причем Картинцев на заседании суда все время был с женой, которую крепко держал за руку. Супруга создателя сайта ВСМЗ едва сдерживала слезы все четыре часа, что шло заседание.

Сколько стоит уголовное дело в Владимире?

Кроме того, что все фигуранты уголовного дела получили условные сроки, суд счел возможным избавить их от уплаты штрафов. С дома Игоря Конышева на окраине Москвы снят арест. Судебный процесс влетел всем участникам дела в копеечку. Супруга Сергея Картинцева рассказала, что ее семья два месяца была вынуждена снимать однокомнатную квартиру на улице Крайнова за 20 тысяч рублей. Чтобы оплатить все расходы, супруге Картинцева пришлось выходить из декретного отпуска и срочно искать хоть какую-то работу.

У меня был всего час, чтобы найти квартиру, - рассказала жена Сергей Картинцева — пришлось обращаться в риэлторское агентство, ведь договор должен быть «белым». Выбора не было, пришлось брать первую попавшуюся квартиру, причем еще заплатить комиссию риэлтору. Еще нам обещали, что у дома будет парковка. В итоге ее не было.

Игорь Конышев восемь месяцев снимал квартиру в элитном доме на улице Мира и платил за нее 16 тысяч рублей в месяц. Во время судебного заседания говорилось о неких кредитах, которые пришлось взять Конышеву. Вероятно, этими деньгами он возместил ущерб государству.

Наконец, не менее примечательный факт, достойный упоминания. Александр Трушинский деньгами, полученными на афере, отдал долг... Сергею Картинцеву. При этом супруга последнего заявила, что они вовсе не друзья.

- Что вы, это разные понятия. Их надо разделять.

Что будет дальше?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/755950" frameborder="0"></iframe> Флэш-интервью Игоря Конышева и Сергея Картинцева.Сергей МОРКОВКИН

Игорь Конышев на вопрос «КП-Владимир» о своем будущем заявил, что продолжит работать на своем новом месте - в небольшой фирме, связанной с благотворительными детскими фондами.

Мы знакомим детей с сокровищами мировой культуры, - заявил Игорь Конышев. - Достойное дело!

Сергей Картинцев продолжит работать в сфере IT-технологий. Он занимается созданием развлекательных продуктов виртуальной реальности. Кстати, раньше он был журналистом и работал на «Первом канале». При этом за время расследования уголовного дела, бывший телекорреспондент успел выпустить книгу «Ловушки бизнес-партнерства» с подзаголовком «Эту книгу стоило прочесть раньше». Кроме того, Картинцев, по словам супруги, уделяет много времени написанию картин. А во время домашнего ареста он читал Чехова и книги по истории Китая.

Книга Сергея КартинцеваФото: Сергей МОРКОВКИН

Игорь Конышев заявил, что в музей он больше не пойдет.

- Я слишком хорошо знаю, из какого фарша сделана эта колбаса, - заявил Конышев.