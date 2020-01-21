Заксобрание Владимирской области предполагает утверждать не только заместителей губернатора, но и директоров департаментов

Председатель Заксобрания Владимирской области рассказал, какие аспекты послания наиболее актуальны для нашего региона. Большое внимание в послании было уделено вопросу рождаемости. Президент предлагает значительно увеличить маткапитал – до 616 617 рублей при рождении двоих детей. Но получить большую часть денег можно будет уже при рождении первого ребенка, а остаток на второго. Для нашего региона вопрос рождаемости стоит очень остро. На 1 января 2019 года во Владимирской области проживало 1 млн 365,4 тыс, что на 12,9 тыс меньше, чем годом ранее (1 млн 378,3 тыс. человек). Это сокращение стало максимальным в течение последних лет. На протяжении 28 лет численность населения региона в среднем сокращалась на 10 тысяч человек в год.

В области уже есть такая мера поддержки, как материнский капитал при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. Сейчас он составляет более 60 тысяч рублей. Но в свете послания президента, может быть, депутаты будут думать над увеличением этой суммы. Возможно, до 100 тысяч рублей или даже больше.

Кроме этого, в нашем регионе многодетные семьи имеют право еще на ряд выплат и мер поддержки, в том числе, мы выделяем им земельные участки, помогаем строить дома, отправляем детишек бесплатно отдыхать в лагеря и не только. Думаю, нам стоит еще подумать в этом направлении, поскольку вопрос действительно серьезный. Мы можем предложить увеличить льготы по налогам для многодетных, это первое, что пришло в голову. Но нужно, повторюсь, подумать.

Об экологии

Сейчас экология - больной вопрос для нашего региона. После старта мусорной реформы во Владимире убрали все контейнеры для сортировки отходов, разрушили существующую систему раздельного сбора мусора. Я обязательно с губернатором на эту тему переговорю. И обязательно в кратчайшее время нужно систему раздельного сбора мусора восстановить. Важно, чтобы реформы не ухудшали, а улучшали ситуации. И хорошо работающую систему разрушать недопустимо.

Назначение высших должностных лиц

Президент предложил предоставить право ГД РФ утверждать кандидатуру премьер-министра, при этом президент будет обязан назначить на должность кандидата, утвержденного ГД РФ. После этого премьер-министр будет представлять в ГД РФ кандидатуры для утверждения вице-премьеров и федеральных министров.

Мы, соответственно, у себя должны идти по этому пути. Мы приняли решение о согласовании вице-губернаторов, но, я думаю, в перспективе можно подумать не только об утверждении заместителей губернатора, но и директоров профильных департаментов.

Подготовка к празднованию победы

В конце прошлого года Законодательным Собранием Владимирской области, силами всех политических фракций в облпарламенте, с активным привлечением общественных организаций, был разработан и принят региональный закон о «детях войны». Он предусматривает ряд мер социальной поддержки, а главное - особый статус для людей старшего поколения, перенесших все тяготы и лишения военного времени и первых послевоенных лет.

Здравоохранение

Чрезвычайно важной для нас информацией является заявление президента о том, что серьезные дополнительные деньги - порядка 550 млрд. руб. - будут выделены из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения. Владимир Путин проанонсировал соответствующую программу, которая будет запущена с 1 июня. Для нас это означает, в том числе, возможность привести в порядок станцию скорой помощи в областном центре - ее нынешнее состояние и оснащение стало одним из главных предметов обсуждения рабочей группы, созданной в конце прошлого года при Заксобрании.