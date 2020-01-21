2020-01-20T17:43:14+03:00
Общество

Проехал на автобусе — льготная карта заблокировалась

Владимирцы жалуются, что не получается расплатиться транспортной картой, если ездишь на одном и том же транспорте
Алексей Метелкин
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На самом деле блокировка происходит, но не совсем так, как описала кондукторНа самом деле блокировка происходит, но не совсем так, как описала кондукторФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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К нам в редакцию позвонила пенсионерка Антонина Павловна и рассказала такую историю:

- Я поехала на шестом автобусе на Центральный рынок. Быстро купила все, что нужно. И села на тот же самый автобус в обратную сторону. Прикладываю транспортную карту, а она не срабатывает. Мне кондуктор говорит, что карта блокируется после использования на 60 минут. Как так? Получается, я заплатила за карту, а теперь все равно обязана платить за проезд?!

На самом деле блокировка происходит, но не совсем так, как описала кондуктор. Нет никаких привязок к 60 минутам. Просто система работает следующим образом: когда человек расплачивается картой, валидатор блокирует ее, чтобы человек случайно не заплатил дважды за одну поездку.

- По окончании рейса кондуктор на конечной должен сбросить все данные с валидатора и тем самым закрыть данные по рейсу, - сказали в компании «Ситикард». - В данном случае она, видимо, не успела этого сделать. Или забыла. Женщине нужно было просто дождаться другого автобуса, раз возникла такая ситуация.

Если же по карте не оплачивается проезд на другом автобусе, то лучше отнести ее в офис компании «Ситикард» на улице Мира, 34 (офис 213). Там ее посмотрят, и в случае необходимости заменят на другую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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