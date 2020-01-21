Ремонт дворов во Владимире: с 2020 года все, кроме минимального перечня — за счет жителей

Федеральная программа "Комфортная городская среда" пришла во Владимир в 2017 году и сначала сильно порадовала жителей. Государство выделяло серьезные деньги на ремонт дворов и общественных пространств. И самое главное, от жителей по ней практически ничего не требовалось — лишь нарисовать собственный проект того, что как они видят свой двор после реконструкции, и вовремя подать заявку со всеми документами.

«Никто не будет заявляться в программу»

В первый год действия программы только во Владимире было подано более 200 заявок от жителей. Около 50 дворов отремонтировали, причем в 2017 году государство оплачивало 100% работ, жители не доплачивали ничего! На второй год работы программы выяснилось, что многие жители готовы были доплачивать за работы, не входящие в "обязательную программу" - например, за озеленение, детские площадки и так далее. Поэтому ввели изменения: с 2018 года по программе благоустройства дополнительные работы софинансировались жильцами в соотношении 20/80, где 20 процентов от общей суммы этих допработ оплачивало местное население, а 80 процентов — власти разных уровней. За остальные работы жители доплачивали только 3%.

И вот с 2020 года правила игры изменились кардинально. Теперь все, что не входит в положенный минимум, будет делаться исключительно за счет жителей. Такое постановление в конце декабря было подписано на уровне областной администрации. Правда, в мэрии об этом узнали лишь в конце прошлой недели.

- Мы понимаем отчасти, зачем это было сделано, однако надеемся переубедить представителей «белого дома», - сказал официальный представитель администрации города Владимира Игорь Ефремов. - Все-таки с прошлых лет в муниципалитетах накопились и ждали своей очереди десятки заявок на ремонт дворов. Теперь жителям придется заново проводить общие собрания, кардинально сокращать масштабы благоустройства и переоформлять пакеты документов. Крайний срок подачи новых документов — 5 февраля. И мы уверены, что никто из владимирцев не подаст заявление на новых условиях.

26 дворов по минимуму

Зачем внесены изменения - можно догадаться. Минимальный перечень работ по благоустройству дворов никто не отменял, по нему даже при отсутствии новых заявок продолжат работать. Ведь из тех 200 заявлений еще более ста до сих пор в работе. И сэкономив на дополнительном благоустройстве, можно будет по основном программе отремонтировать больше дворов. Причем в программу попадет больше "бедных" домов - тех, где жители не готовы платить за лишний комфорт, а согласны на минимум.

Минимальный перечень работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов и тротуаров (асфальтирование),

- освещение,

- установку скамеек и урн,

- ремонт парковки и устройство так называемых экопарковок, на которых применяется специальное покрытие с отверстиями, через которые прорастает трава.

Всего в 2020 году на программу «Формирование комфортной городской среды» во Владимире предусмотрено 111,5 миллионов 560 тысяч 400 рублей. Из них средства федерального бюджета - 97 миллионов рублей, областного - 9 миллионов, бюджет города - 5,5 миллиона рублей. При этом на дворы на самом деле остается не так много — 37 миллионов. Остальное пойдет на парк Добросельский. По опыту прошлых лет на эти средства получится благоустроить порядка 26-27 дворов.

КОНКРЕТНО

Заявки на благоустройство дворов принимаются в управлении ЖКХ (улица Горького, 95-а, кабинет № 111) по 5 февраля включительно. Телефон для справок: 33-27-77.