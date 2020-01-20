2020-01-17T18:37:48+03:00
Общество

Парк «Добросельский» планируют реконструировать в ближайшие два года

В 2020 году мэрия выделила на работы 74 миллиона рублей
Алексей СУХОВ
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Парк "Добросельский" ждет преображение.Парк "Добросельский" ждет преображение.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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О реконструкции парка «Добросельский» заговорили давно. Местные жители очень хотят, чтобы он превратился во что-то похожее хотя бы на другие крупные парки города. А то все карусели тут давно демонтировали, а дорожки зарастают травой. И парк с каждом годом выглядит все более диким.

Не удивительно, что весной 2018 года, когда власти города объявили голосование за общественную территорию, которую нужно привести в порядок в первую очередь, владимирцы практически единогласно проголосовали именно за Добросельский парк.

Однако до дела тогда не дошло. Создав первоначальный проект и оценив размер затрат, в мэрии поняли, что своими силами его не потянут. Уже тогда речь шла о 200 миллионах рублей. Позже проект подорожал вдвое. При этом власти хотели, чтобы в парке появились аттракционы, спортивные зоны, детская площадка, летняя сцена, велодорожки и многое другое.

И вот, в этом году дело неожиданно сдвигается с мертвой точки. Глава администрации города Владимира Андрей Шохин заявил, что парк могут реконструировать в ближайшие два года.

- Нельзя столько времени тянуть с этим проектом, - сказал он. - Хочется сдать его побыстрее. Мы выделили в этом году 74 миллиона рублей на реконструкцию. Но одними своими силами быстро сдать объект не получится. Поэтому я разговаривал на эту тему с губернатором Владимиром Сипягиным и предложил ему реализовать проект совместно. Если это получится – а губернатор сказал, что подумает, – то мы можем завершить реконструкцию за два года.

Сейчас городские власти перерабатывают проектно-сметную документацию, чтобы уменьшить стоимость проекта реконструкции. По словам Шохина, власти Владимира хотят ограничиться 300 миллионами рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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