2020-01-17T18:32:11+03:00
Общество

Испытано на себе: "Биотехнологии" прячутся от жителей, возмущенных мусором во дворах

Журналист "КП"-Владимир" выяснил: дозвониться по телефонам для жалоб невозможно
Анна ДЕКТЯРЕВА
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С вывозом мусора во Владимире до сих пор проблемы.С вывозом мусора во Владимире до сих пор проблемы.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Компания, выигравшая тендер и ставшая региональным оператором по обращению с ТБО в зоне №2 - ООО "Биотехнологии" - до сих пор не может не только нормально организовать вывоз мусора, но и наладить работу диспетчерской и "горячей линии". Казалось бы, телефонная связь с жителями города Владимира во время мусорного коллапса - жизненная необходимость. Своими силами компания не в состоянии отслеживать, где и когда скапливаются мусорные завалы, и было бы логично рассчитывать на помощь горожан. Владимирцы будут звонить и сообщать, где ситуация с мусором критическая, а компания без дополнительных усилий и получит важную информацию, и снимет социальную напряженность: людям очень важно, чтобы в кризисной ситуации им было бы куда пожаловаться и их бы выслушали.

Формально для этого все сделано: есть "горячая линия" самого ООО "Биотехнологии", а также диспетчерские по трем районам Владимира - Ленинскому, Фрунзенскому и Октябрьскому. На самом деле - это фикция. Испытано на себе.

Утром 25 января возмущенные читатели прислали в нашу редакцию фотографию переполненных мусорных контейнеров и свалки вокруг них. Вся эта красота радовала жителей дома №25 по улице Нижняя Дуброва. Кстати, такие фото с начала года нам присылают регулярно, но тут мы решили действовать, как положено. То есть позвонить и пожаловаться.

Информация о том, куда жаловаться, в легком доступе - об этом позаботилась управляющая компания, расклеив на всех подъездах объявления с телефонами. Видимо, потому, что жители по привычке, увидев переполненные контейнеры, названивают им, а УК отныне за вывоз мусора не отвечает.

Дозвониться на "горячую линию" регоператора - непростая задача Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Дозвониться на "горячую линию" регоператора - непростая задачаФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Итак, журналисты "КП"-Владимир" начали звонить. Сначала - по "горячей линии" ООО "Биотехнологии". Мобильный телефон просто не отвечал, а по стационарному включалась фоновая музычка. Причем устанавливал музыку, видимо, человек с большим чувством юмора: жителям, жаждущим пожаловаться на горы мусора во дворе, включалась песенка "Don’t Worry, Be Happy" - "Не беспокойся, будь счастлив". Около десятка звонков с 10 часов утра до 4 часов после полудня ничего не дали.

Так же безрезультатен был дозвон в течение шести часов по телефонам диспетчерской Ленинского района, с той разницей, что там номер то был занят, то просто не отвечал. А веселой музычки не играл.

Но мы уже вошли в роль возмущенных жителей и остановиться не могли. Осталась последняя возможность - на объявлении был указан телефон областной администрации, с пометкой, что отныне именно она отвечает за вывоз мусора. И номер ответил! Более того, на том конце провода не высказали никакого удивления по поводу "мусорного звонка". Доброжелательно расспросив и записав адрес мусорного безобразия, собеседник "КП" все-таки поинтересовался, не звонили ли мы самому оператору.

- Звоним, с утра!

На том конце провода сочувственно вздохнули.

Ни один телефон ООО "Биотехнологии" так до конца рабочего дня и не ответил. А мусор, кстати, к вечеру вывезли.

КУДА ЗВОНИТЬ

Может быть, все-таки ответят

Телефон «горячей линии» ООО «Биотехнологии» - 8(4922)77-30-05, 8(911)319-10-05.

Диспетчерская регоператора в Ленинском районе — 8(4922)46-67-30, 8(958)510-67-30.

Диспетчерская регоператора в Октябрьском и Фрунзенском районах: 8(4922)36-36-00, 36-37-00.

Администрация Владимирской области (4922) 32-32-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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