Асфальтовый завод в "Яме", оштрафованный за вредные выхлопы, опять воняет

С августа 2019 года жители Юго-Западного района Владимира стали жаловаться на запах гари и жженой резины, который шел из промзоны «Яма». Источник загрязнения нашли быстро — с вечера и до утра дымит труба асфальтового завода. В октябре на предприятие выехали сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры. В итоге выяснили: завод ООО «Асфальт33» не поставлен на государственный учет как объект негативного воздействия на окружающую среду, там не разработаны проекты санитарно-защитной зоны и обращения с отходами, то есть выбросы завода никто не контролирует. Было возбуждено четыре административных дела за несоблюдение экологических требований.

- Руководство завода не предоставило нам никаких сведений и документов, что само по себе является нарушением. Материалы дела мы передали в суд. Правда, штраф им выписали всего три тысячи рублей. Но мы со своей стороны наложили еще штраф — 20 тысяч рублей — по двум статьям за нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

По-хорошему, после этих проверок - тем более, что на заводе зафиксировали выбросы взвешенных частиц: смеси сажи, золы, пыли - предприятие должно было либо устранить нарушения, либо приостановить свою деятельность. Но ни того, ни другого не произошло. Копеечный штраф владельцы спокойно выплатили и продолжают отравлять воздух. Получается, что можно и дальше платить и продолжать работать, несмотря на вред жителям?

- Исследования нужно проводить вновь, и тогда будут другие санкции. Уже в суде нашим юристам предстоит доказывать, что руководство завода не исполнило наши требования — дым продолжает идти из трубы. Да, они заплатили штраф, но через месяц продолжили работу. Если у жителей есть жалобы, пусть напишут хотя бы одну и направят в Роспотребнадзор, тогда мы имеем полное право выехать с внеплановой проверкой и начать проводить замеры, - отметила Марина Колтунова.

В общем, заставить асфальтовый завод поставить очистные сооружения и не травить нас мы можем только сами. Больше жалоб, жители!

КОНКРЕТНО

Если вы хотите направить жалобу в Роспотребнадзор: адрес электронной почты — postmaster@33.rospotrebnadzor.ru, телефон - 8-4922-45-10-70.

Также можно прийти в офис, который находится по адресу ул. Офицерская, д. 20. График работы приемной: понедельник — четверг - с 13.00 до 16.00, пятница — 10.00 до 13.00.