Африканские ежи: новая мода владимирцев, от которой хлопот выше головы

Котики больше не правят миром. У владимирцев теперь новая любовь – африканские белобрюхие ежи. В год крысы владимирцы не спешат заводить хозяев года, зато карликовые ежики, легко умещающиеся на ладошку, покоряют их сердца и квартиры. В интернете обещают, что малыши с мягкими иголками не шумят и не пахнут, не требуют ухода и станут лучшими друзьями детям. Владимирская хозяйка африканского белобрюхого ежа Наталья Самойлова уверяет, что это не так.

- У меня Генри живет около года, - рассказывает она. – До этого были хомяки и коты. Честно могу сказать – больше всего хлопот именно с маленьким ежиком. Африканские белобрюхие ежи выведены искусственно, и как часто бывает в таких случаях, требуют много внимания. Для начала им нужна реально большая клетка с гладким полом и стенками. Без прутьев, потому что ежики хорошо лазают по стенам, но легко могут повредить лапки. Наша стоила около семи тысяч рублей, но это не предел. С лапами у них вообще беда. Если в клетку попал волос или нитка – они умудряются намотать его на себя и повредить конечности, потом их нужно массировать и лечить. Поэтому я всегда забираю волосы в тугой хвост, прежде чем лезть в клетку к Генри. Но есть и плюсы – убираюсь чаще, чтобы на полу волосы не валялись. Они ведь тоже могут попасть к ежу. Кстати, на пол его стоит отпускать осторожно: он либо свалится, либо что-то сожрет, либо намотает нитку куда-нибудь… Да что там, он способен повредить себе, прогулявшись по ковру или жесткому паласу! Если выпускаете – только под своим присмотром и на мягкий флисовый плед. Кстати, как сквозняки, так и жару африканские ежики тоже не переносят, поэтому ставить клетку около окна нельзя, проветривать лучше, если его нет в комнате. Если дома холодно, он может впасть в спячку и не проснуться, поэтому ориентируйтесь на себя – вам тепло без рукавов? Значит, и ежу нормально.

Фото с сайта "Авито"

Клетку мало завести – ее нужно оборудовать. Африканский еж любит побыть один, чтобы чувствовать себя в безопасности, ему нужен укромный уголок. Но и тут есть сложности. На пластмассовый домик он может залезть, мягкий – сожрать. Наталья завела своему питомцу флисовый домик, настоящую норку, но следит, чтобы нитки не торчали и дырок не было.

Будьте готовы, что ежик ведет ночной образ жизни, а днем сладко отсыпается в гнезде. В это время его не стоит брать в руки – хотя заводчики обещают, что милое добродушное животное любит ласку, оно вполне способно укусить довольно болезненно. А вот вечером у него начинается период активности – тут-то можно и поиграть с ним. Для здоровья карликовому другу нужны забеги в колесе – естественно, ночные. Но колесо с прутьями брать нельзя – он обязательно застрянет там лапками и сломает их. Нужно специальное, а они недешевые – примерно полуторы тысяч рублей.

- Часто читаю, что африканские ежики тихие и не пахнут. Это не так! Шум колеса, по которому бегает Генри, все равно слышно, но к этому можно привыкнуть. А насчет запаха… Клетку надо убирать каждый день, раз в неделю – генеральная уборка. Но этот милый комочек гадит постоянно и везде, в том числе бегая по колесу. И это пахнет. К утру все обычно застывает коричневой коркой. Поэтому каждый день я начинаю, убирая клетку, мою колесо, а потом ежа, потому что какашки застряли у него между коготков на лапах. Если не убрать – будет воспаление. Минут сорок каждое утро на это трачу. Ветеринар посоветовал смазывать его маслом, чтобы кожа не пересыхала, иначе могут появиться воспаления, он покроется вонючей коркой. Масло только натуральное. Причем не любое. Например, даже запах масла чайного дерева для них смертелен. Не стоит их брать на руки, если от вас резко пахнет кремом, мылом, духами – им это не понравится. Врача для них, кстати, тоже найти непросто, - говорит хозяйка.

С рационом малюток тоже свои особенности. Ему можно давать кошачий корм премиум класса, но не ограничиваться им. Обязательно нужны насекомые – живые или хотя бы сушеные: сверчки, тараканы, зофобос. А вот семечки и сухофрукты нельзя – они могут подавиться и умереть. Пластмассовые мисочки им не подходят – они их сгрызут, поэтому только керамика, но такая, чтобы питомец не смог ее перевернуть. С поилкой тоже проблемы: мисочки ежи переворачивают. А из подвешивающихся пить ежики не могут – они не умеют запрокидывать голову, просто ломают шеи.

- Африканские белобрюхие ежики милые, но рекомендовать их как идеальное домашнее животное я бы точно не стала. Если честно, это самый ужасный питомец, какой у меня был. Ребенок с этим точно не справится. Но если вы все же решились тщательно выбирать им корм, тратить деньги на аксессуары и проводить ежедневные ритуалы уборки – выбирайте надежных заводчиков. Такие ежики стоят дорого, даже вязка с ним – полторы тысячи, дешевые ежи скорее всего больны. И сразу пострайтесь найти ветеринара. Он вам точно понадобится.

Тем не менее, на сайтах бесплатных объявлений ежиков продают постоянно, в любой момент больше десятка предложений. Цена за ежика от 4 до 7 тысяч рублей. И все-таки они очаровательные!